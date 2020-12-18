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СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году
СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году
Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:30
2020-12-18T14:49
75 лет великой победы
россия
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
германия
ссср
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Раскрыта неожиданная тайна о настроениях немцев перед войной с СССР
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР.Эти материалы опубликованы в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". В частности, обнародована шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом Захар.В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним Старшина) из Министерства авиации Германии.Так, Старшина указывает, что среди большинства офицерства, а также более или менее благоразумных наци ярко выражены боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским Союзом в принципе. "Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью амок, — писал Кобулов.По его словам, Старшина также сообщал про "подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии"."Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и (в) 1942 году вызовет сильное недовольство", — сообщал резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из материалов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html
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россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, ссср, берлин (город), адольф гитлер

СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году

03:30 18.12.2020 (обновлено: 14:49 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Аркадий ШайхетСоветская армия
Советская армия - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР.
Эти материалы опубликованы в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". В частности, обнародована шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом Захар.
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
Рассекреченный документ разведки
В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним Старшина) из Министерства авиации Германии.
Так, Старшина указывает, что среди большинства офицерства, а также более или менее благоразумных наци ярко выражены боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским Союзом в принципе.
"Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью амок, — писал Кобулов.
По его словам, Старшина также сообщал про "подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии".
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"Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и (в) 1942 году вызовет сильное недовольство", — сообщал резидент.
В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из материалов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваГерманияСССРБерлин (город)Адольф Гитлер
 
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