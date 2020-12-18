https://ria.ru/20201218/voyna-1589824140.html

СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году

СВР рассекретила донесения разведки из Германии в 1941 году

Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:30

2020-12-18T03:30

2020-12-18T14:49

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Раскрыта неожиданная тайна о настроениях немцев перед войной с СССР

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство офицеров в Германии весной 1941 года боялись войны с СССР, предрекая Третьему рейху крах наподобие поражения наполеоновской армии. Об этом говорится в новых рассекреченных архивных документах СВР.Эти материалы опубликованы в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". В частности, обнародована шифртелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом Захар.В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, антифашиста, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним Старшина) из Министерства авиации Германии.Так, Старшина указывает, что среди большинства офицерства, а также более или менее благоразумных наци ярко выражены боязнь войны с СССР и отсутствие настроя на конфликт с Советским Союзом в принципе. "Войну против СССР считают безумным предприятием, что это подобно краху Наполеона в России, сравнивают политику Гитлера с болезнью амок, — писал Кобулов.По его словам, Старшина также сообщал про "подавленность настроения в кругах немецкой буржуазии"."Удручающее впечатление на эти круги произвела речь Гитлера в рейхстаге, провозглашающая продолжение войны в 1942 году. В этих кругах высказывают тревогу по поводу возможностей немецкой промышленности выдержать так долго напряжение. Оборудование изнашивается, продолжение войны не дает возможности его обновить. В основном покорно воспринятое отчисление прибылей в пользу государства (в надежде на прекращение войны в 1941 году) в случае продолжения этого и (в) 1942 году вызовет сильное недовольство", — сообщал резидент.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из материалов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

https://ria.ru/20201217/gitler-1589634804.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

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россия, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, германия, ссср, берлин (город), адольф гитлер