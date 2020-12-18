https://ria.ru/20201218/vostochnyy-1589916801.html

Ракета "Союз-2" со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного

Ракета "Союз-2" со спутниками связи OneWeb стартовала с Восточного

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция ведется... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:33

2020-12-18T15:33

2020-12-18T16:09

oneweb

земля

восточный (космодром)

космос - риа наука

союз

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

байконур (город)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Запуск стал первым полностью коммерческим стартом для Восточного и единственным для него в 2020 году. До этого коммерческие спутники выводились с космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.Ракета "Союз-2.1б" стартовала в 15:26 мск с площадки 1С. Это 16-й старт российской космической ракеты в этом году, в декабре планируется еще один — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016-го.В 15:35 мск разгонный блок "Фрегат" с 36 спутниками связи OneWeb отделился от третьей ступени ракеты-носителя на суборбитальной траектории. По информации французской компании Arianespace, предоставляющей коммерческие пусковые услуги с помощью ракет "Союз", дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров осуществят двумя включениями маршевого двигателя "Фрегата".Отделение спутников от разгонного блока должно пройти в девять этапов группами по четыре штуки, в период с 16:44 до 19:18 мск. В 20:16 мск ожидается выведение "Фрегата" с орбиты.Планы OneWebКонтракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В марте 2020-го OneWeb подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в OneWeb в размере одного миллиарда долларов (по 500 миллионов долларов от каждой из сторон) — чтобы спасти компанию от банкротства.В сентябре OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сократили до 19. До сегодняшнего дня выполнили три: два с Байконура и один с Куру, на орбиту вывели 74 спутника. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует восемь-десять запусков ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.OneWeb собирается предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи с конца 2021 года, а к концу 2022-го — развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Как стало известно в 2018 году, против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019-го OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20201216/luna-1589590615.html

https://ria.ru/20201202/raketa-1587265951.html

земля

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, земля, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), байконур (город)