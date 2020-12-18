https://ria.ru/20201218/volonterstvo-1589779965.html

РИА Новости и Минобрнауки дадут начало лингвистическому волонтерству

РИА Новости и Минобрнауки дадут начало лингвистическому волонтерству

РИА Новости и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта "Нюрнберг. Начало мира" запускают студенческий лингвистический... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:00

2020-12-18T10:00

2020-12-18T10:00

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

нюрнбергский процесс

риа новости

москва

нюрнберг

новости агентства

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МОСКВА, 18 дек, — РИА Новости. РИА Новости и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта "Нюрнберг. Начало мира" запускают студенческий лингвистический проект "НЮРНБЕРГ-75".Цель проекта – привлечь внимание крупнейших вузов России к проблеме до сих пор непереведенных и неизданных на русском языке материалов Нюрнбергского трибунала, а также постараться ее решить с помощью этих образовательных площадок. Документы процесса, которые сейчас можно найти в открытом доступе на английском, немецком и французском языках, до сих пор остаются недоступны русскоязычным читателям.В рамках инициативы РИА Новости и Минобрнауки России около года студенты старших курсов российских университетов, академий, институтов будут работать над переводами документов. В планах инициативы получить перевод более 2000 страниц материалов и свидетельств главного судебного процесса ХХ столетия. Все переводы, осуществленные в рамках "НЮРНБЕРГ-75", будут опубликованы на сайте "Нюрнберг. Начало мира". Работа над переводами завершится осенью 2021 года.Свое участие в проекте "НЮРНБЕРГ-75" уже подтвердили десять вузов, среди которых Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный гуманитарный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Казанский федеральный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и другие. Организаторы инициативы в ходе работы проекта планируют расширить круг участников проекта.Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" агентства "РИА Новости" был запущен к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media в ежедневном формате публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Своим читателям в течение года проект представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.Проект проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".Студенческий лингвистический проект "НЮРНБЕРГ-75" пройдет в рамках трансмедийного проекта "Нюрнберг. Начало мира" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

https://ria.ru/20201119/multimediaproekt-1585231470.html

https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585475335.html

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), нюрнбергский процесс, риа новости, москва, нюрнберг, новости агентства