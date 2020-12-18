РИА Новости и Минобрнауки дадут начало лингвистическому волонтерству
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков во время онлайн пресс-конференции "Старт четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 18 дек, — РИА Новости. РИА Новости и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта "Нюрнберг. Начало мира" запускают студенческий лингвистический проект "НЮРНБЕРГ-75".
Цель проекта – привлечь внимание крупнейших вузов России к проблеме до сих пор непереведенных и неизданных на русском языке материалов Нюрнбергского трибунала,
а также постараться ее решить с помощью этих образовательных площадок. Документы процесса, которые сейчас можно найти в открытом доступе на английском, немецком
и французском языках, до сих пор остаются недоступны русскоязычным читателям.
а также постараться ее решить с помощью этих образовательных площадок. Документы процесса, которые сейчас можно найти в открытом доступе на английском, немецком
и французском языках, до сих пор остаются недоступны русскоязычным читателям.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил важность привлечения студентов к подобным проектам: "Участники данной инициативы получат не только возможность применить полученные за время обучения знания на практике, но и стать частью большой и значимой работы и погрузиться в ранее неизвестные события Второй мировой войны. Крайне важно, чтобы молодое поколение изучало историю, основанную на достоверных источниках, которые хранят знание и неискаженный смысл прошлого".
В рамках инициативы РИА Новости и Минобрнауки России около года студенты старших курсов российских университетов, академий, институтов будут работать над переводами документов. В планах инициативы получить перевод более 2000 страниц материалов
и свидетельств главного судебного процесса ХХ столетия. Все переводы, осуществленные в рамках "НЮРНБЕРГ-75", будут опубликованы на сайте "Нюрнберг. Начало мира". Работа над переводами завершится осенью 2021 года.
и свидетельств главного судебного процесса ХХ столетия. Все переводы, осуществленные в рамках "НЮРНБЕРГ-75", будут опубликованы на сайте "Нюрнберг. Начало мира". Работа над переводами завершится осенью 2021 года.
Как отметила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева: "Запуская эту инициативу, мы не претендуем на то, чтобы результат работы студентов был признан единственно верным или официальным переводом. Это акция, активный диалог, активация памяти. Наше агентство уже не первый раз вовлекает лучших молодых людей в активное изучение истории нашей страны, проживание и погружение в то, без чего невозможно быть осознанным патриотом".
Свое участие в проекте "НЮРНБЕРГ-75" уже подтвердили десять вузов, среди которых Московский государственный лингвистический университет, Российский государственный гуманитарный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Казанский федеральный университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого и другие. Организаторы инициативы в ходе работы проекта планируют расширить круг участников проекта.
"Это огромный пробел в российской и мировой историографии – неизданные полностью стенограммы заседаний на русском языке и не опубликованные полностью документы, собранные и предъявленные советским обвинением. Наш волонтерский лингвистический проект обозначает эту важнейшую тему. Протоколы Нюрнбергского процесса за 75 лет обросли множеством слухов и легенд. Мы расскажем о том, что там есть, переведем неизвестные фрагменты и уточним некоторые очень важные детали", – подчеркнула руководитель проекта, журналист и писатель Наталья Осипова.
Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" агентства "РИА Новости" был запущен к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия. В его рамках на портале nuremberg.media в ежедневном формате публикуются материалы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу, который проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Своим читателям в течение года проект представит уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, рисунки, кинохронику, что даст им возможность пережить процесс день за днем. В основе проекта – свидетельства от первого лица, полученные создателями из российских и зарубежных архивов, изучающих наследие Нюрнберга. Дополнят их выставки, подкасты, паблик-токи, перформансы. Частью проекта станет и уникальная VR-реконструкция по историям главных ответчиков Трибунала. Завершится проект в октябре 2021 года международной конференцией в Нюрнберге.
Проект проводится при поддержке Генеральных информационных партнеров: телеканалов "Россия 24" и "Москва 24", интернет-портала Вести.ru, радиостанции "Вести FM", сайта "Комсомольской правды". Информационными партнерами проекта выступают: радиостанция "Маяк", радиостанция "Радио России", интернет-кинотеатр tvzavr, Государственный исторический музей, Еврейский музей и центр толерантности.
Проект создан при участии Мультимедиа Арт Музея и пройдет при поддержке Музея современной истории России, Российской государственной библиотеки, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных сил, Росархива, а также Госфильмофонда, МХАТ имени Горького и газеты "Правда".
Студенческий лингвистический проект "НЮРНБЕРГ-75" пройдет в рамках трансмедийного проекта "Нюрнберг. Начало мира" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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