https://ria.ru/20201218/volodin-1589939904.html

Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова

Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, скончавшегося в пятницу, и отметил, что он был одним... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:06

2020-12-18T17:06

2020-12-18T17:06

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, скончавшегося в пятницу, и отметил, что он был одним из самых активных парламентариев, пользовался большим авторитетом у коллег и уважением избирателей.Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции."Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком. Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича. Светлая память", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, общество