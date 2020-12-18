https://ria.ru/20201218/volodin-1589939904.html
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова
Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Шурчанова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, скончавшегося в пятницу, и отметил, что он был одним... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:06
2020-12-18T17:06
2020-12-18T17:06
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, скончавшегося в пятницу, и отметил, что он был одним из самых активных парламентариев, пользовался большим авторитетом у коллег и уважением избирателей.Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни после коронавирусной инфекции."Валентин Сергеевич был профессиональным и ответственным человеком. Многие годы он посвятил служению людям. Более 20 лет работал в Государственной думе, был одним из самых активных депутатов. Валентина Сергеевича уважали избиратели, он пользовался большим авторитетом у коллег. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича. Светлая память", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
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РИА Новости
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госдума рф, вячеслав володин, общество