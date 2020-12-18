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Онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России
Онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России
21 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России.
2020-12-18T15:33
2020-12-18T15:33
анонсы
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Задать вопросУчастники:- председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ;- председатель Наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил ФРИДМАН;- председатель Совета директоров "Росводоканал" Герман ХАН; - генеральный директор "Росводоканал" Антон МИХАЛЬКОВ.Модератор – партнер КБ "Стрелка" Алексей МУРАТОВ.Доступ к качественной воде – один из ключевых показателей качества жизни. Он включен в приоритетные метрики Индекса лучшей жизни ОЭСР, а программа "Чистая вода и санитария" является одной из целей устойчивого развития ООН. В России также признают важность улучшений в этом направлении: с 2018 года в стране реализуется федеральный проект "Чистая вода", который предполагает масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Ключевая цель – повышение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99% к 2024 году. Для достижения этой цели необходимо решить множество инфраструктурных проблем. Износ сетей водоснабжения и водоотведения в среднем составляет 60%, а в отдельных регионах – до 70%. Каждый пятый литр воды вытекает через ветхие трубы. Состояние водопроводно-канализационного хозяйства напрямую влияет на качество воды: по данным Индекса лучшей жизни ОЭСР, им удовлетворены лишь 55% россиян, в то время как медианный показатель по странам-членам организации составляет 81%. Необходимо привлечение масштабных инвестиций в отрасль.В ходе мероприятия руководители ВЭБ.РФ – ключевого института развития экономики – и компаний "Альфа-Групп" и "Росводоканал" всесторонне обсудят, как улучшить систему водоснабжения в России.Каковы основные проблемы отрасли водоснабжения в России? Кто должен играть роль первой скрипки – государство или частные компании? Какие барьеры есть на уровне властей регионов в реализации концессионных соглашений? Каковы механизмы эффективного сотрудничества – муниципальное управление или концессионное сотрудничество или синергия подходов?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России

15:33 18.12.2020
 
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21 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России.
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Участники:
- председатель ВЭБ.РФ Игорь ШУВАЛОВ;
- председатель Наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил ФРИДМАН;
- председатель Совета директоров "Росводоканал" Герман ХАН;
- генеральный директор "Росводоканал" Антон МИХАЛЬКОВ.

Модератор – партнер КБ "Стрелка" Алексей МУРАТОВ.

Доступ к качественной воде – один из ключевых показателей качества жизни. Он включен в приоритетные метрики Индекса лучшей жизни ОЭСР, а программа "Чистая вода и санитария" является одной из целей устойчивого развития ООН. В России также признают важность улучшений в этом направлении: с 2018 года в стране реализуется федеральный проект "Чистая вода", который предполагает масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Ключевая цель – повышение доли городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 99% к 2024 году. Для достижения этой цели необходимо решить множество инфраструктурных проблем. Износ сетей водоснабжения и водоотведения в среднем составляет 60%, а в отдельных регионах – до 70%. Каждый пятый литр воды вытекает через ветхие трубы. Состояние водопроводно-канализационного хозяйства напрямую влияет на качество воды: по данным Индекса лучшей жизни ОЭСР, им удовлетворены лишь 55% россиян, в то время как медианный показатель по странам-членам организации составляет 81%. Необходимо привлечение масштабных инвестиций в отрасль.
В ходе мероприятия руководители ВЭБ.РФ – ключевого института развития экономики – и компаний "Альфа-Групп" и "Росводоканал" всесторонне обсудят, как улучшить систему водоснабжения в России.
Каковы основные проблемы отрасли водоснабжения в России? Кто должен играть роль первой скрипки – государство или частные компании? Какие барьеры есть на уровне властей регионов в реализации концессионных соглашений? Каковы механизмы эффективного сотрудничества – муниципальное управление или концессионное сотрудничество или синергия подходов?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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