https://ria.ru/20201218/vinovnye-1589912601.html

Песков объяснил, почему не уволили виновных в росте цен на продукты

Песков объяснил, почему не уволили виновных в росте цен на продукты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему виновных в росте цен на продукты не уволили, заявил, что уволить кого-то - самое... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:16

2020-12-18T15:16

2020-12-18T15:16

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему виновных в росте цен на продукты не уволили, заявил, что уволить кого-то - самое легкое, но надо организовать работу и сделать так, чтобы все работало эффективно."Что касается увольнений и так далее, это, знаете, любимый вопрос журналистов: там что-то произошло, что-то не так - "а скажите, когда кого-то уволят?" Я просто хочу вам напомнить, что сам Путин неоднократно говорил, что в целом, наверное, кого-то уволить - это самое легкое. А организовать работу и сделать так, чтобы работа велась на оперативном и профессиональном уровне, с максимальной отдачей - это гораздо сложнее", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Отвечая на вопрос, что подтолкнуло Путина начать кампанию против роста цен, Песков заметил, что президент постоянно получает данные Росстата, а также информацию других источников, кроме того, правительство оперативно предоставляет информацию."Не забывайте, что Путин очень положительно охарактеризовал работу правительства в этой беспрецедентно сложной ситуации, в которой сейчас весь мир оказался", - отметил он.Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.На большой ежегодной пресс-конференции президент РФ заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.

https://ria.ru/20201218/tseny-1589868344.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, владимир путин, общество, экономика