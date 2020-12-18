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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589961053.html
Германия выразила готовность производить российские вакцины от COVID-19
Германия выразила готовность производить российские вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-18T18:47
2020-12-19T00:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
германия
европа
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин в Европе.Как сообщили в российском министерстве, глава ведомства Михаил Мурашко провел со своим немецким коллегой телефонный разговор по поручению президента России Владимира Путина."Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска мощностей для совместного производства российских вакцин", — отмечает пресс-служба Минздрава.В ходе разговора Мурашко рассказал об эффективности российских препаратов от COVID-19, а также о специальной онлайн-платформе, где содержится вся информация о вакцинированных, уточнили в пресс-службе.Вакцины от COVID-19Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), германия, европа, в мире

Германия выразила готовность производить российские вакцины от COVID-19

18:47 18.12.2020 (обновлено: 00:20 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о готовности сотрудничать с Минздравом России по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин в Европе.
Как сообщили в российском министерстве, глава ведомства Михаил Мурашко провел со своим немецким коллегой телефонный разговор по поручению президента России Владимира Путина.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 18:12
Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
"Согласно достигнутой договоренности, в ближайшее время российские и немецкие эксперты в рабочем порядке проведут переговоры по вопросу поиска мощностей для совместного производства российских вакцин", — отмечает пресс-служба Минздрава.
В ходе разговора Мурашко рассказал об эффективности российских препаратов от COVID-19, а также о специальной онлайн-платформе, где содержится вся информация о вакцинированных, уточнили в пресс-службе.

Вакцины от COVID-19

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала "Спутник V", разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).
Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ГерманияЕвропаВ мире
 
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