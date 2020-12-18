https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589871515.html

В Петербурге началась вакцинация педагогов и соцработников от COVID-19

В Петербурге началась вакцинация педагогов и соцработников от COVID-19

Вакцинация от коронавируса педагогов и социальных работников началась в Петербурге, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:30

2020-12-18T12:30

2020-12-18T13:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса педагогов и социальных работников началась в Петербурге, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана."Сегодня мы начинаем прививать социальных работников и педагогов. Сейчас работает 8 прививочных центров, в понедельник мы откроем дополнительно еще 11… До 25 числа (декабря – ред.) мы постараемся открыть до 70 центров", - сказал он журналистам.По словам Сарана, также прививки от COVID-19 уже сделали около 400 медработников."Тестовый прививочный режим – это около 400 наших медицинских работников, которые привились в два этапа. Люди хорошо переносят прививку. В начале вакцинации около полутора месяцев назад некоторые опасения были у медицинских работников, но сейчас… люди видят, что это безопасно", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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