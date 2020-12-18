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Медсестра потеряла сознание после укола вакцины Pfizer
Медсестра потеряла сознание после укола вакцины Pfizer
Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после укола вакцины против коронавируса от Pfizer в одной из больниц штата Теннесси. Об этом пишет газета New York... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-18T23:28
2020-12-18T23:28
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после укола вакцины против коронавируса от Pfizer в одной из больниц штата Теннесси. Об этом пишет газета New York Post.Инцидент произошел во время интервью, которое женщина давала после вакцинации. Медсестра сообщила репортерам, что у нее началось головокружение, а затем потеряла сознание, говорится в сообщении."Вы знаете, все мои сотрудники очень рады получить вакцину. <…> И я знаю, что это действительно... Извините, у меня сильно кружится голова", — сказала Довер, после чего потеряла сознание.Врачи заверили, что этот случай не связан с компонентами вакцины. Сама женщина после восстановления рассказала, что у нее бывают обмороки, когда она чувствует боль.В Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что потеря сознания может произойти в результате различных видов вакцинации или медицинских процедур — обычно из-за болевых ощущений или беспокойства.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после укола вакцины против коронавируса от Pfizer в одной из больниц штата Теннесси. Об этом пишет газета New York Post
.
Инцидент произошел во время интервью, которое женщина давала после вакцинации. Медсестра сообщила репортерам, что у нее началось головокружение, а затем потеряла сознание, говорится в сообщении.
"Вы знаете, все мои сотрудники очень рады получить вакцину. <…> И я знаю, что это действительно... Извините, у меня сильно кружится голова", — сказала Довер, после чего потеряла сознание.
Врачи заверили, что этот случай не связан с компонентами вакцины. Сама женщина после восстановления рассказала, что у нее бывают обмороки, когда она чувствует боль.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что потеря сознания может произойти в результате различных видов вакцинации или медицинских процедур — обычно из-за болевых ощущений или беспокойства.