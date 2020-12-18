https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589986657.html
Российский посол обсудит в Турции поставки вакцины "Спутник V"
Российский посол обсудит в Турции поставки вакцины "Спутник V"
Посол России в Турции Алексей Ерхов в ближайшее время собирается провести переговоры с министром здравоохранения этой страны по вопросу возможных поставок... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T22:18
2020-12-18T22:18
2020-12-18T22:18
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
алексей ерхов
коронавирусы
турция
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов в ближайшее время собирается провести переговоры с министром здравоохранения этой страны по вопросу возможных поставок российский вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил сам дипломат."Работа идет. Работа у нас идет на межведомственном уровне между двумя странами. Но чтобы этот вопрос завершить, нам нужно еще целый ряд операций и процедур. Нам еще нужно какое-то время. Я на днях планирую встретиться с министром здравоохранения (Турции). Мы расставим все точки над всеми буквами. И я очень надеюсь, что по итогам этой встречи можно будет поделиться более конкретной информацией", - заявил Ерхов в интервью телеканалу "Россия 24".По его словам, после некоторых публикаций о якобы отказе Турции от закупок российской вакцины посольство связывалось с министерством здравоохранения Турции, где заверили, что решение об отказе от поставок российской вакцины не принималось.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, алексей ерхов, коронавирусы, турция