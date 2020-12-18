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Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от COVID-19
Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от COVID-19
Россия предлагает странам СНГ вместе заняться производством вакцин от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:07
2020-12-18T13:07
2020-12-18T13:20
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ вместе заняться производством вакцин от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Предлагаем также вместе заняться организацией и производства (вакцины от COVID-19 - ред.). Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", - заявил Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу по видеосвязи.Он подчеркнул важность этого процесса для населения стран содружества, упомянув о тесных контактах между государствами СНГ в экономической и гуманитарной сферах."Имея в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан друг к другу", - добавил президент РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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