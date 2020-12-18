https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589878660.html

Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины от COVID-19

Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил агентству Блумберг со... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:57

2020-12-18T12:57

2020-12-18T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Компания Moderna была вынуждена уничтожить 400 тысяч доз вакцины от коронавируса из-за проблемы, возникшей при производстве, заявил агентству Блумберг со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.Отмечается, что проблема с "фильтрацией" возникла на финальных стадиях производства.По словам представителя компании Рэя Джордана, Moderna по-прежнему сможет произвести запланированные 20 миллионов доз в этом месяце и от 85 до 100 миллионов доз для США в первом квартале 2021 года.Слауи отметил, что подобных проблем "следует ожидать" при сложном производственном процессе, подобном тому, который необходим для вакцины Moderna.Ранее сообщалось, что комитет экспертов рекомендовал медицинскому регулятору FDA использование в США вакцины производства Moderna от COVID-19. Как ожидается, вакцина Moderna может быть одобрена в США уже в пятницу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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коронавирус covid-19, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире