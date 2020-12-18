https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589860868.html

Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после "лайт-вакцины"

Гинцбург рассказал, можно ли заболеть COVID-19 после "лайт-вакцины"

Лайт-вакцина от коронавируса исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:39

2020-12-18T11:39

2020-12-18T11:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лайт-вакцина от коронавируса исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Если человек заболеет после лайт-вакцины, тяжелой формы заболевания у него не будет. Возбудитель вируса не опустится в лёгкие, все закончится на уровне ОРЗ",- сказал Гинцбург.Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг заявил, что специалисты Центра им Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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