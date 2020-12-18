https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589857890.html

Глава Центра Гамалеи рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19

Глава Центра Гамалеи рассказал о "лайт-вакцине" от COVID-19

Для производства "лайт-вакцины" от коронавируса не придется менять технологию, поскольку это первый компонент "Спутника V", рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:26

2020-12-18T11:26

2020-12-18T12:20

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Для производства "лайт-вакцины" от коронавируса не придется менять технологию, поскольку это первый компонент "Спутника V", рассказал РИА Новости директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.По словам ученого, иммунитет после введения "лайт-версии" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%.Накануне Владимир Путин сообщил, что специалисты из Центра Гамалеи работают над однокомпонентной "лайт-вакциной" от COVID-19: схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-версию" планируют поставлять в другие страны: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.Вакцина "Спутник V""Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — Министерство здравоохранения зарегистрировало в начале августа.Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии.Всего в тестах участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и из групп риска. После третьего промежуточного анализа данных исследований "Спутник V" показал более чем 91%-ную эффективность, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг 100%.В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588956276.html

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589388711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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