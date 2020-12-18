https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589827150.html

CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты

CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты

Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:24

2020-12-18T05:24

2020-12-18T05:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

pfizer, inc.

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Производителей вакцин от коронавируса освободили от наказания за побочные эффекты

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588879825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_332915fdc77cd602979b9682111b4a2e.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юристов.Как сообщает телеканал, в феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар применил закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает CNBC, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.По мнению Данна, такая позиция государства связана с необходимостью быстрого создания вакцины от COVID-19. Кроме того, как объяснил юрист, это поможет снизить стоимость препарата.Также, согласно материалу CNBC, ответственность за побочные эффекты вакцин не понесет и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.Как добавила профессор юридического колледжа Калифорнийского университета в Гастингсе Дорит Рейсс, причина невозможности подачи такого иска — суверенный иммунитет, который есть у Соединенных Штатов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/privivka-1589613117.html

https://ria.ru/20201217/pfizer-1589612645.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, pfizer, inc., сша, в мире