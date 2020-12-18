https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589827150.html
CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:24
2020-12-18T05:24
2020-12-18T05:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
pfizer, inc.
сша
в мире
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Производителей вакцин от коронавируса освободили от наказания за побочные эффекты
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти США предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на юристов.Как сообщает телеканал, в феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар применил закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает CNBC, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.По мнению Данна, такая позиция государства связана с необходимостью быстрого создания вакцины от COVID-19. Кроме того, как объяснил юрист, это поможет снизить стоимость препарата.Также, согласно материалу CNBC, ответственность за побочные эффекты вакцин не понесет и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.Как добавила профессор юридического колледжа Калифорнийского университета в Гастингсе Дорит Рейсс, причина невозможности подачи такого иска — суверенный иммунитет, который есть у Соединенных Штатов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/privivka-1589613117.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье, pfizer, inc., сша, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Власти США
предоставили компаниям Pfizer и Moderna, разрабатывающим вакцины от коронавирусной инфекции, иммунитет от ответственности за возможные серьезные побочные эффекты при вакцинации, сообщает телеканал CNBC
со ссылкой на юристов.
"Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете. <…> В соответствии с законом у фармацевтических компаний обычно нет достаточной защиты", — заявил в беседе с телеканалом адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн
Как сообщает телеканал, в феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар применил закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает CNBC, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.
По мнению Данна, такая позиция государства связана с необходимостью быстрого создания вакцины от COVID-19. Кроме того, как объяснил юрист, это поможет снизить стоимость препарата.
"Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу", — объяснил Данн.
Также, согласно материалу CNBC, ответственность за побочные эффекты вакцин не понесет и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, которое одобряет препараты для массового использования.
Как добавила профессор юридического колледжа Калифорнийского университета в Гастингсе Дорит Рейсс, причина невозможности подачи такого иска — суверенный иммунитет, который есть у Соединенных Штатов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.