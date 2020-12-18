https://ria.ru/20201218/ukrashenie-1589837185.html
Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
Исследование выяснило траты россиян на подготовку дома к Новому году
Россияне потратили на украшение дома и создание новогоднего настроения в преддверии праздников в среднем около 5,8 тысячи рублей, говорится в исследовании... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:14
2020-12-18T09:14
2020-12-18T09:14
новый год—2021
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне потратили на украшение дома и создание новогоднего настроения в преддверии праздников в среднем около 5,8 тысячи рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных сервиса о заказах с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. Для исследования эксперты использовали данные о средних чеках в категориях новогодних товаров и составили такой праздничный набор: искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары)."В среднем на украшение дома и создание новогоднего настроения россияне тратили около 5,8 тысячи рублей. Как отмечают эксперты маркетплейса, в этом году спрос на новогодние товары особенно высок - в середине декабря россияне сделали примерно на 150% заказов новогодних товаров больше, чем в середине декабря прошлого года", - говорится в исследовании. По мнению экспертов сервиса, из-за эпидемиологической ситуации многие будут отмечать Новый год дома, поэтому уделяют больше внимания созданию праздничной атмосферы.Выяснилось, что в среднем россияне заказывали искусственные ели за 3470 рублей и в основном выбирали дерево размером 1,5 метра. "На ёлочные украшения клиенты маркетплейса в среднем тратили около 1050 рублей. Чаще всего они отдавали предпочтение большим наборам (до 24 игрушек) и в основном красного цвета. В таком же цвете россияне выбирали и наконечник на ёлку", - уточняется в исследовании.На новогодний декор россияне тратили около 1275 рублей. Чаще всего клиенты сервиса украшали дом гирляндой в виде шторы и 20-метровой нити с разноцветными лампочками. Также они покупали новогодние наклейки на стены и двери, отмечают аналитики.В целом, спрос на новогодние товары на маркетплейсе начал расти с начала ноября и достиг пика 13 декабря — за две недели (с 29 ноября по 13 декабря) количество заказов новогодних товаров выросло почти на 120%. Чаще всего россияне покупали товары из категории "Новогодний декор", также популярностью пользовались искусственные ели и ёлочные украшения.
https://ria.ru/20201218/yoda-1589808297.html
https://ria.ru/20201218/podarki-1589829102.html
https://ria.ru/20201217/tost-1589739050.html
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россия, общество, экономика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне потратили на украшение дома и создание новогоднего настроения в преддверии праздников в среднем около 5,8 тысячи рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных сервиса о заказах с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. Для исследования эксперты использовали данные о средних чеках в категориях новогодних товаров и составили такой праздничный набор: искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор (гирлянды, наклейки и другие товары).
"В среднем на украшение дома и создание новогоднего настроения россияне тратили около 5,8 тысячи рублей. Как отмечают эксперты маркетплейса, в этом году спрос на новогодние товары особенно высок - в середине декабря россияне сделали примерно на 150% заказов новогодних товаров больше, чем в середине декабря прошлого года", - говорится в исследовании. По мнению экспертов сервиса, из-за эпидемиологической ситуации многие будут отмечать Новый год дома, поэтому уделяют больше внимания созданию праздничной атмосферы.
Выяснилось, что в среднем россияне заказывали искусственные ели за 3470 рублей и в основном выбирали дерево размером 1,5 метра. "На ёлочные украшения клиенты маркетплейса в среднем тратили около 1050 рублей. Чаще всего они отдавали предпочтение большим наборам (до 24 игрушек) и в основном красного цвета. В таком же цвете россияне выбирали и наконечник на ёлку", - уточняется в исследовании.
На новогодний декор россияне тратили около 1275 рублей. Чаще всего клиенты сервиса украшали дом гирляндой в виде шторы и 20-метровой нити с разноцветными лампочками. Также они покупали новогодние наклейки на стены и двери, отмечают аналитики.
В целом, спрос на новогодние товары на маркетплейсе начал расти с начала ноября и достиг пика 13 декабря — за две недели (с 29 ноября по 13 декабря) количество заказов новогодних товаров выросло почти на 120%. Чаще всего россияне покупали товары из категории "Новогодний декор", также популярностью пользовались искусственные ели и ёлочные украшения.