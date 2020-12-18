https://ria.ru/20201218/ukraina-1589895414.html

В МИД ответили на предложения Хорватии по Украине

В МИД ответили на предложения Хорватии по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича рассмотреть опыт мирной реинтеграции... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:02

2020-12-18T14:02

2020-12-18T14:02

мария захарова

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

франьо туджман

босния и герцеговина

загреб

хорватия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича рассмотреть опыт мирной реинтеграции хорватских территорий для урегулирования кризиса на Украине, заявила, что существуют минские договоренности и иные рецепты в этой ситуации не требуются.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующее предложение Пленковича, она указала, что "для урегулирования внутриукраинского конфликта в 2015 году был принят и утвержден СБ ООН минский "Комплекс мер"."Он является безальтернативной основной для установления мира и возвращения Донбасса в правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Какие бы то ни было иные рецепты здесь не требуются", - заявила дипломат, добавив, что "просто надо, чтобы Киев выполнял все положения минских договоренностей"."Это, кстати, относится и к Дейтонско-Парижскому соглашению о мире в Боснии и Герцеговине, реализация которого подробно обсуждалась с руководством Хорватии в ходе недавнего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион", - заключила Захарова.Лавров в среду посетил с рабочим визитом Загреб, где провел переговоры с главой хорватского правительства. По словам Пленковича, все внешнеполитические темы, соответствующие уровню визита главы МИД РФ впервые за 16 лет, были рассмотрены, "в том числе Украина". Как заявил хорватский премьер, "есть уникальный хорватский опыт, который связан и с Дейтонско-Парижским мирным соглашением" (окончившем войну 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине), потому что, по его словам, президент Хорватии Франьо Туджман "уже тогда видел, как можно мирно реинтегрировать хорватское Подунавье".

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/zelenskiy-1589799036.html

https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html

босния и герцеговина

загреб

хорватия

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мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, франьо туджман, босния и герцеговина, загреб, хорватия, в мире