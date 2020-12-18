https://ria.ru/20201218/ugroza-1589828245.html

США назвали Россию главной угрозой для господства на море

США назвали Россию главной угрозой для господства на море

Россия и Китай несут две главные "угрозы" для господства американского флота на море в эпоху "глобального мира и процветания", говорится в отчете ВМС США,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T06:08

2020-12-18T06:08

2020-12-18T14:57

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия и Китай несут две главные "угрозы" для господства американского флота на море в эпоху "глобального мира и процветания", говорится в отчете ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты под названием "Преимущество на море".В документе подчеркивается, что Вашингтон планирует пресечь "агрессивные действия" Москвы и Пекина, чтобы доминировать на ключевых международных морских путях.Его авторы пришли к выводу, что России и Китаю якобы не удалось "стать ответственными лидерами, вносящими вклад в глобальную безопасность" и теперь США признают их "решительными соперниками".При этом в отчете говорится, что Китай представляет стратегическую угрозу на более длительную перспективу.Американские политики и военные регулярно включают Россию в список основных вызовов для национальной безопасности. Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал Россию "самой большой угрозой для Америки прямо сейчас", а Китай — крупнейшим конкурентом. В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли назвал Россию среди "ряда проблем", с которыми "США должны считаться": в их числе также Китай, Северная Корея, Иран.В то же время Соединенные Штаты наращивают активность у морских границ России. В ноябре эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.В ноябре в акватории Черного моря маневры также проводил эсминец "Дональд Кук". В 2020 году это был уже седьмой заход американских кораблей в регион.

https://ria.ru/20201210/ucheniya-1588678524.html

https://ria.ru/20200225/1565067674.html

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россия, военно-морские силы сша, москва, китай, сша, оружие, в мире