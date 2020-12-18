https://ria.ru/20201218/udo-1589944535.html

Участника несогласованной акции в Москве отпустят по УДО

Участника несогласованной акции в Москве отпустят по УДО

Калужский областной суд признал законным постановление об условно-досрочном освобождении участника несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве Ивана... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:27

2020-12-18T17:27

2020-12-18T17:27

иван подкопаев

следственный комитет россии (ск рф)

московская городская дума

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Калужский областной суд признал законным постановление об условно-досрочном освобождении участника несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве Ивана Подкопаева, распылившего баллончик в полицейских, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда."Постановление Сухиничского районного суда признано законным и обоснованным", - рассказал собеседник агентства.Таким образом, Подкопаев покинет стены колонии в ближайшее время.Тверской суд столицы в начале сентября прошлого года признал Подкопаева виновным в "применении насилия в отношении представителя власти" и приговорил его к трем годам колонии общего режима.Дело рассматривали в особом порядке, то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии – чуть больше того, что в итоге дали.Позднее молодой человек отказался от своего первого адвоката и изменил позицию, заявив, что не расценивает свои действия как преступление.Тем не менее в октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор Подкопаеву до двух лет колонии, приняв во внимание, что тот выплатил двум полицейским по 15 тысяч рублей, а также перечислил 10 тысяч рублей на благотворительность.По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Как отмечали в СК РФ, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.

https://ria.ru/20200817/1575875447.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

москва

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иван подкопаев, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, происшествия