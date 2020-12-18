Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/udo-1589944535.html
Участника несогласованной акции в Москве отпустят по УДО
Участника несогласованной акции в Москве отпустят по УДО
Калужский областной суд признал законным постановление об условно-досрочном освобождении участника несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве Ивана... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:27
2020-12-18T17:27
иван подкопаев
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/11/1557111139_0:190:2893:1817_1920x0_80_0_0_972db5ff43adc86d864c10eb980a17ab.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Калужский областной суд признал законным постановление об условно-досрочном освобождении участника несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве Ивана Подкопаева, распылившего баллончик в полицейских, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда."Постановление Сухиничского районного суда признано законным и обоснованным", - рассказал собеседник агентства.Таким образом, Подкопаев покинет стены колонии в ближайшее время.Тверской суд столицы в начале сентября прошлого года признал Подкопаева виновным в "применении насилия в отношении представителя власти" и приговорил его к трем годам колонии общего режима.Дело рассматривали в особом порядке, то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии – чуть больше того, что в итоге дали.Позднее молодой человек отказался от своего первого адвоката и изменил позицию, заявив, что не расценивает свои действия как преступление.Тем не менее в октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор Подкопаеву до двух лет колонии, приняв во внимание, что тот выплатил двум полицейским по 15 тысяч рублей, а также перечислил 10 тысяч рублей на благотворительность.По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Как отмечали в СК РФ, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.
https://ria.ru/20200817/1575875447.html
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/11/1557111139_248:0:2893:1984_1920x0_80_0_0_41e2e38a6c01f077b3e4d37dbc54d106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван подкопаев, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, происшествия

Участника несогласованной акции в Москве отпустят по УДО

17:27 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Калужский областной суд признал законным постановление об условно-досрочном освобождении участника несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве Ивана Подкопаева, распылившего баллончик в полицейских, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
"Постановление Сухиничского районного суда признано законным и обоснованным", - рассказал собеседник агентства.
Таким образом, Подкопаев покинет стены колонии в ближайшее время.
Кирилл Жуков в суде - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 10:23
Участник незаконной акции в Москве Жуков попросил об УДО
Тверской суд столицы в начале сентября прошлого года признал Подкопаева виновным в "применении насилия в отношении представителя власти" и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Дело рассматривали в особом порядке, то есть при полном признании вины, что гарантировало Подкопаеву более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для подсудимого три года и четыре месяца колонии – чуть больше того, что в итоге дали.
Позднее молодой человек отказался от своего первого адвоката и изменил позицию, заявив, что не расценивает свои действия как преступление.
Тем не менее в октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор Подкопаеву до двух лет колонии, приняв во внимание, что тот выплатил двум полицейским по 15 тысяч рублей, а также перечислил 10 тысяч рублей на благотворительность.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам - РИА Новости, 1920, 26.07.2019
26 июля 2019, 09:00Инфографика
Чем грозит участие в несогласованных акциях
По данным следствия, во время акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил перцовый баллончик в лица силовиков, стоявших в оцеплении. Двое сотрудников получили химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Как отмечали в СК РФ, изначально Подкопаев отрицал вину, но впоследствии признался в нападении на стражей порядка и заключил сделку со следствием. В последнем слове молодой человек заверил, что не желал "навредить сотрудникам органов".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты осуждены, с ряда других обвинения сняли.
 
Иван ПодкопаевСледственный комитет России (СК РФ)Московская городская думаМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния