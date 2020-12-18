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Дистанционка не заменит очного обучения в школах Подмосковья

Дистанционка не заменит очного обучения в школах Подмосковья

Дистанционный формат обучения в школах никогда не вытеснит очный. Слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:34

2020-12-18T16:34

2020-12-18T16:34

новости подмосковья

ольга забралова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах никогда не вытеснит очный. Слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой привел телеканал "360".Московская область быстро и успешно перешла в Сеть. Тем не менее качество онлайн-образования очевидно ниже, чем при посещении школы."Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение", – заявила Забралова.В Подмосковье дети учатся в 35 тысячах классов в 1,5 тысячи школ. Сейчас закрыты 500 классов. Остальные школьники учатся в традиционном формате. Образовательные учреждения соблюдают все требования Роспотребнадзора.По словам Забраловой, многие видят в цифровизации образования угрозу исчезновения традиционных школ. В ответ она назвала цифровую образовательную среду инструментом, благодаря которому учитель проводит урок интереснее. К тому же педагог преподносит новые знания в привычной и понятной для него манере."Она ни в коем случае не заменяет очного обучения в школе", – добавила Забралова.По ее мнению, бояться технологий не стоит. Цифровизация – лучший помощник на сегодняшний день, потому что подрастающее поколение все равно сидит в интернете."Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне", – отметила чиновница.В 2021 году Московская область планирует участвовать в пилотном проекте цифровой образовательной среды. В рамках него в школах установят новое оборудование, в том числе интерактивные доски и планшеты.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга забралова, московская область (подмосковье)