Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201218/udalenka-1589932327.html
Дистанционка не заменит очного обучения в школах Подмосковья
Дистанционка не заменит очного обучения в школах Подмосковья
Дистанционный формат обучения в школах никогда не вытеснит очный. Слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:34
2020-12-18T16:34
новости подмосковья
ольга забралова
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589931671_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_caea91ddd046d0eb4ae7cc3e022c6f25.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах никогда не вытеснит очный. Слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой привел телеканал "360".Московская область быстро и успешно перешла в Сеть. Тем не менее качество онлайн-образования очевидно ниже, чем при посещении школы."Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение", – заявила Забралова.В Подмосковье дети учатся в 35 тысячах классов в 1,5 тысячи школ. Сейчас закрыты 500 классов. Остальные школьники учатся в традиционном формате. Образовательные учреждения соблюдают все требования Роспотребнадзора.По словам Забраловой, многие видят в цифровизации образования угрозу исчезновения традиционных школ. В ответ она назвала цифровую образовательную среду инструментом, благодаря которому учитель проводит урок интереснее. К тому же педагог преподносит новые знания в привычной и понятной для него манере."Она ни в коем случае не заменяет очного обучения в школе", – добавила Забралова.По ее мнению, бояться технологий не стоит. Цифровизация – лучший помощник на сегодняшний день, потому что подрастающее поколение все равно сидит в интернете."Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне", – отметила чиновница.В 2021 году Московская область планирует участвовать в пилотном проекте цифровой образовательной среды. В рамках него в школах установят новое оборудование, в том числе интерактивные доски и планшеты.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589931671_126:0:1483:1018_1920x0_80_0_0_b5da12559d3abb85ed115e495a9d9af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга забралова, московская область (подмосковье)

Дистанционка не заменит очного обучения в школах Подмосковья

16:34 18.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко Девочка во время онлайн занятия у себя дома
 Девочка во время онлайн занятия у себя дома - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дистанционный формат обучения в школах никогда не вытеснит очный. Слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой привел телеканал "360".
Московская область быстро и успешно перешла в Сеть. Тем не менее качество онлайн-образования очевидно ниже, чем при посещении школы.
"Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение", – заявила Забралова.
В Подмосковье дети учатся в 35 тысячах классов в 1,5 тысячи школ. Сейчас закрыты 500 классов. Остальные школьники учатся в традиционном формате. Образовательные учреждения соблюдают все требования Роспотребнадзора.
По словам Забраловой, многие видят в цифровизации образования угрозу исчезновения традиционных школ. В ответ она назвала цифровую образовательную среду инструментом, благодаря которому учитель проводит урок интереснее. К тому же педагог преподносит новые знания в привычной и понятной для него манере.
"Она ни в коем случае не заменяет очного обучения в школе", – добавила Забралова.
По ее мнению, бояться технологий не стоит. Цифровизация – лучший помощник на сегодняшний день, потому что подрастающее поколение все равно сидит в интернете.
"Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне", – отметила чиновница.
В 2021 году Московская область планирует участвовать в пилотном проекте цифровой образовательной среды. В рамках него в школах установят новое оборудование, в том числе интерактивные доски и планшеты.
 
Новости ПодмосковьяОльга ЗабраловаМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния