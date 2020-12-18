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Житель Нижнего Новгорода убил жену и покончил с собой
Житель Нижнего Новгорода убил жену и покончил с собой
Мужчина застрелил жену в Нижнем Новгороде и покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:09
2020-12-18T21:09
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина застрелил жену в Нижнем Новгороде и покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем в пятницу на улице Суетинской 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в жену, от полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась на месте, после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Как полагают следователи СК, именно это обстоятельство и привело к трагедии", - говорится в сообщении регионального СУСК.Разрешения на владение огнестрельным оружием у погибшего мужчины не было.В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции продолжают работать на месте происшествия. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/kriminal-1589407379.html
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Житель Нижнего Новгорода убил жену и покончил с собой

21:09 18.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина застрелил жену в Нижнем Новгороде и покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем в пятницу на улице Суетинской 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в жену, от полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась на месте, после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Как полагают следователи СК, именно это обстоятельство и привело к трагедии", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Разрешения на владение огнестрельным оружием у погибшего мужчины не было.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции продолжают работать на месте происшествия. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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