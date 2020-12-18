https://ria.ru/20201218/ubiystvo-1589979815.html

Житель Нижнего Новгорода убил жену и покончил с собой

Житель Нижнего Новгорода убил жену и покончил с собой

Мужчина застрелил жену в Нижнем Новгороде и покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:09

2020-12-18T21:09

2020-12-18T21:09

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина застрелил жену в Нижнем Новгороде и покончил с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем в пятницу на улице Суетинской 40-летний мужчина в ходе ссоры несколько раз выстрелил из пистолета в жену, от полученных телесных повреждений 37-летняя женщина скончалась на месте, после произошедшего мужчина свел счеты с жизнью.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."По предварительным данным, супруги находились в бракоразводном процессе, совместно не проживали. Как полагают следователи СК, именно это обстоятельство и привело к трагедии", - говорится в сообщении регионального СУСК.Разрешения на владение огнестрельным оружием у погибшего мужчины не было.В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции продолжают работать на месте происшествия. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/kriminal-1589407379.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия