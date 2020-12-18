https://ria.ru/20201218/ubiystvo-1589834685.html
Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
Житель Ханты-Мансийского автономного округа, отсидевший 10 лет за убийство отца, подозревается в том, что зарезал собственную мать, сообщает региональное... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:45
2020-12-18T08:45
2020-12-18T10:12
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, отсидевший 10 лет за убийство отца, подозревается в том, что зарезал собственную мать, сообщает региональное следственное управление СК РФ."По версии следствия, 16 декабря... в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения (он) нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данным следствия, 47-летний подозреваемый в момент конфликта был пьян, через четыре часа после инцидента, допив оставшийся алкоголь, он сообщил в полицию о смерти матери. Возбуждено уголовное дело, пояснили в следственном управлении."Установлено, что подозреваемый полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца", - уточнили в ведомстве.Следователи выясняют обстоятельства случившегося, суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости.
Житель Ханты-Мансийского автономного округа
, отсидевший 10 лет за убийство отца, подозревается в том, что зарезал собственную мать, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
"По версии следствия, 16 декабря... в ходе ссоры со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, из злости за нравоучения (он) нанес ей удар кухонным ножом в область груди, от чего женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 47-летний подозреваемый в момент конфликта был пьян, через четыре часа после инцидента, допив оставшийся алкоголь, он сообщил в полицию о смерти матери. Возбуждено уголовное дело, пояснили в следственном управлении.
"Установлено, что подозреваемый полтора года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство при аналогичных обстоятельствах своего отца", - уточнили в ведомстве.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося, суд рассмотрит ходатайство о заключении мужчины под стражу, добавили в СУСК.