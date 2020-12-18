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Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
Нынешний рост цен в РФ носит временный характер, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:57
2020-12-18T18:33
эльвира набиуллина
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нынешний рост цен в РФ носит временный характер, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.По данным Росстата, годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 4,42% с октябрьских 3,99%. Минэкономразвития ожидает, что по итогам года цены вырастут на 4,6-4,8%, ЦБ РФ - на 4,6-4,9%. По итогам прошлого года инфляция составила 3%."Произошедший рост инфляции, который на наш взгляд, очевидно связан с временными факторами, триггеры для роста инфляции были временными", - сказала Набиуллина.Она отметила, что для Банка России сейчас важно понять, насколько этот рост инфляции на фоне роста инфляционных ожиданий трансформируется в более устойчивые факторы инфляции.Последние недели ситуация с ростом цен на базовые продукты питания находится на контроле властей. На проблему на минувшей неделе обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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эльвира набиуллина, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным

16:57 18.12.2020 (обновлено: 18:33 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нынешний рост цен в РФ носит временный характер, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране в ноябре ускорилась до 4,42% с октябрьских 3,99%. Минэкономразвития ожидает, что по итогам года цены вырастут на 4,6-4,8%, ЦБ РФ - на 4,6-4,9%. По итогам прошлого года инфляция составила 3%.
"Произошедший рост инфляции, который на наш взгляд, очевидно связан с временными факторами, триггеры для роста инфляции были временными", - сказала Набиуллина.
Она отметила, что для Банка России сейчас важно понять, насколько этот рост инфляции на фоне роста инфляционных ожиданий трансформируется в более устойчивые факторы инфляции.
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После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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Эльвира НабиуллинаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
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