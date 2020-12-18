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ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
Рост цен на зерно приводит к подорожанию хлеба, муки и макарон, однако ЦБ РФ рассчитывает, что избыточного роста цен на эти товары переработки больше не будет,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:50
2020-12-18T16:50
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост цен на зерно приводит к подорожанию хлеба, муки и макарон, однако ЦБ РФ рассчитывает, что избыточного роста цен на эти товары переработки больше не будет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы пока посчитали, в основном, прямой эффект (подорожания продуктов – ред.), о том, какой вклад в инфляцию внесло подорожание подсолнечного масла и сахара (это 0,3%), по зерну, муке это в целом может быть от 0,2%. Но это без таких дополнительных эффектов, потому что подорожание зерна, конечно, сказывается и на муке, и на хлебе, хлебобулочных изделиях, макаронных изделиях, но и стоимость зерна сказывается на стоимости мяса", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Если взять само подсолнечное масло и сахар, то доля его в инфляционном индексе в потребительской корзине, может быть, не такая уж большая, вместе с мукой это где-то 0,9%", - отметила она."Но если взять хлеб, макаронные изделия, крупы, то это плюс 2,5%, а мясная группа – еще больше. Хотя там не будет такого 100-процентного переноса, потому что есть другие компоненты, безусловно, при производстве этих продуктов. И мы все-таки исходим из того, что сейчас рост цен на эти товары, как минимум, притормозится и не будет соответствующего дальше роста, избыточного роста цен на товары переработки", - заключила глава ЦБ РФ.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны

16:50 18.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПродавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина "Магнит" в Москве
Продавцы в отделе хлебобулочных изделий магазина Магнит в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост цен на зерно приводит к подорожанию хлеба, муки и макарон, однако ЦБ РФ рассчитывает, что избыточного роста цен на эти товары переработки больше не будет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы пока посчитали, в основном, прямой эффект (подорожания продуктов – ред.), о том, какой вклад в инфляцию внесло подорожание подсолнечного масла и сахара (это 0,3%), по зерну, муке это в целом может быть от 0,2%. Но это без таких дополнительных эффектов, потому что подорожание зерна, конечно, сказывается и на муке, и на хлебе, хлебобулочных изделиях, макаронных изделиях, но и стоимость зерна сказывается на стоимости мяса", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
"Если взять само подсолнечное масло и сахар, то доля его в инфляционном индексе в потребительской корзине, может быть, не такая уж большая, вместе с мукой это где-то 0,9%", - отметила она.
"Но если взять хлеб, макаронные изделия, крупы, то это плюс 2,5%, а мясная группа – еще больше. Хотя там не будет такого 100-процентного переноса, потому что есть другие компоненты, безусловно, при производстве этих продуктов. И мы все-таки исходим из того, что сейчас рост цен на эти товары, как минимум, притормозится и не будет соответствующего дальше роста, избыточного роста цен на товары переработки", - заключила глава ЦБ РФ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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