https://ria.ru/20201218/tseny-1589936427.html

ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны

ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны

Рост цен на зерно приводит к подорожанию хлеба, муки и макарон, однако ЦБ РФ рассчитывает, что избыточного роста цен на эти товары переработки больше не будет,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:50

2020-12-18T16:50

2020-12-18T16:50

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост цен на зерно приводит к подорожанию хлеба, муки и макарон, однако ЦБ РФ рассчитывает, что избыточного роста цен на эти товары переработки больше не будет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы пока посчитали, в основном, прямой эффект (подорожания продуктов – ред.), о том, какой вклад в инфляцию внесло подорожание подсолнечного масла и сахара (это 0,3%), по зерну, муке это в целом может быть от 0,2%. Но это без таких дополнительных эффектов, потому что подорожание зерна, конечно, сказывается и на муке, и на хлебе, хлебобулочных изделиях, макаронных изделиях, но и стоимость зерна сказывается на стоимости мяса", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Если взять само подсолнечное масло и сахар, то доля его в инфляционном индексе в потребительской корзине, может быть, не такая уж большая, вместе с мукой это где-то 0,9%", - отметила она."Но если взять хлеб, макаронные изделия, крупы, то это плюс 2,5%, а мясная группа – еще больше. Хотя там не будет такого 100-процентного переноса, потому что есть другие компоненты, безусловно, при производстве этих продуктов. И мы все-таки исходим из того, что сейчас рост цен на эти товары, как минимум, притормозится и не будет соответствующего дальше роста, избыточного роста цен на товары переработки", - заключила глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20201218/vinovnye-1589912601.html

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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика