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Меры по сдерживанию цен должны быть краткосрочными, считает Набиуллина
Меры по сдерживанию цен должны быть краткосрочными, считает Набиуллина
Административные меры по сдерживанию цен в России должны быть краткосрочными, их продление может ухудшить дисбаланс спроса и предложения, рассказала на... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:39
2020-12-18T15:39
2020-12-18T15:39
россия
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Административные меры по сдерживанию цен в России должны быть краткосрочными, их продление может ухудшить дисбаланс спроса и предложения, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Эти административные меры, если уж и применяются, то должны быть очень краткосрочного действия, потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести к разрастанию этого дисбаланса, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции и хотелось бы, чтобы область применения административных мер была минимальной",- подчеркнула Набиуллина.
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