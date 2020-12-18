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Меры по сдерживанию цен должны быть краткосрочными, считает Набиуллина

Меры по сдерживанию цен должны быть краткосрочными, считает Набиуллина

Административные меры по сдерживанию цен в России должны быть краткосрочными, их продление может ухудшить дисбаланс спроса и предложения, рассказала на... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:39

2020-12-18T15:39

2020-12-18T15:39

россия

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Административные меры по сдерживанию цен в России должны быть краткосрочными, их продление может ухудшить дисбаланс спроса и предложения, рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Эти административные меры, если уж и применяются, то должны быть очень краткосрочного действия, потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести к разрастанию этого дисбаланса, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции и хотелось бы, чтобы область применения административных мер была минимальной",- подчеркнула Набиуллина.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, экономика