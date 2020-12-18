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Кремль обращает внимание на данные Росстата и социологов по росту цен

Кремль обращает внимание на данные Росстата и социологов по росту цен

В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:14

2020-12-18T14:14

2020-12-18T14:14

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, доходили ли до Путина данные социологов о росте цен и связаны ли с ними реакция президента эту проблему."Данные Росстата и социологов - на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами. Единственное, что, может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цены, которые имеют место", - сказал Песков.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, владимир путин, экономика