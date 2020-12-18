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Кремль обращает внимание на данные Росстата и социологов по росту цен
Кремль обращает внимание на данные Росстата и социологов по росту цен
В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:14
2020-12-18T14:14
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.В ходе общения с журналистами Пескова спросили, доходили ли до Путина данные социологов о росте цен и связаны ли с ними реакция президента эту проблему."Данные Росстата и социологов - на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами. Единственное, что, может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цены, которые имеют место", - сказал Песков.
РИА Новости
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федеральная служба государственной статистики (росстат), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Кремль обращает внимание на данные Росстата и социологов по росту цен

14:14 18.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле обращают внимание на данные Росстата и социологов по росту цен в РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые, это недопустимо. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров он привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, доходили ли до Путина данные социологов о росте цен и связаны ли с ними реакция президента эту проблему.
"Данные Росстата и социологов - на них обращают внимание. И само правительство следит за этими процессами. Единственное, что, может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цены, которые имеют место", - сказал Песков.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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