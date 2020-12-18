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Мантуров рассказал, возможны ли соглашения о ценах на другие продукты
Мантуров рассказал, возможны ли соглашения о ценах на другие продукты
Правительство РФ не рассматривает вопрос заключения соглашений о стабилизации цен на другие продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:54
2020-12-18T13:54
денис мантуров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает вопрос заключения соглашений о стабилизации цен на другие продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Отвечая на вопрос о том, планируется ли заключение ценовых соглашений, как по подсолнечному маслу и сахару, в отношении других групп товаров, Мантуров сказал: "Нет, мы таких пока вариантов даже не рассматриваем. Потому что это мера вынужденная, и мы не планируем ломать рыночные принципы".Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют с 20 декабря до 1 апреля 2021 года. Цены на продукты должны скорректироваться в течение пяти дней с даты подписания.Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов.Глава Минпромторга в пятницу отметил, что рыночный механизм дает ритейлерам гибкость в управлении ценами. "Где-то они делают нулевую наценку, где-то продают дешевле, по сути, субсидируя другими, более дорогими категориями товаров", - указал министр."Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Тогда это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и так далее. Поэтому здесь нужно очень аккуратно", - добавил он.
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денис мантуров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров рассказал, возможны ли соглашения о ценах на другие продукты

13:54 18.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина
Продавец расставляет бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает вопрос заключения соглашений о стабилизации цен на другие продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Отвечая на вопрос о том, планируется ли заключение ценовых соглашений, как по подсолнечному маслу и сахару, в отношении других групп товаров, Мантуров сказал: "Нет, мы таких пока вариантов даже не рассматриваем. Потому что это мера вынужденная, и мы не планируем ломать рыночные принципы".
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют с 20 декабря до 1 апреля 2021 года. Цены на продукты должны скорректироваться в течение пяти дней с даты подписания.
Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 19:31
Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты
Глава Минпромторга в пятницу отметил, что рыночный механизм дает ритейлерам гибкость в управлении ценами. "Где-то они делают нулевую наценку, где-то продают дешевле, по сути, субсидируя другими, более дорогими категориями товаров", - указал министр.
"Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Тогда это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и так далее. Поэтому здесь нужно очень аккуратно", - добавил он.
 
Денис МантуровМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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