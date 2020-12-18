Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/tseny-1589868344.html
Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:16
2020-12-18T14:45
пятерочка (сеть магазинов)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
x5 retail group
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111385_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_5a10d01a9e497fe2457206f7d211d9af.jpg
СОФЬИНО (Московская область), 18 дек — РИА Новости. Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка". — Прим. ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены. Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят "Магнит", "Лента", "Ашан" и ДКБР ("Дикси", "Бристоль", "Красное &amp; Белое").Ситуация с ценами на внутреннем рынкеВладимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал правительство. По его словам, ситуация не связана с пандемией коронавируса. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Кабмин отреагировал комплексным планом стабилизации цен. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло — 110 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз в Россию тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо 30.
https://ria.ru/20201218/kompensatsiya-1589836043.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111385_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_21109f564762f21dad59e4fd6b8c9e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пятерочка (сеть магазинов), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group, экономика

Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар

12:16 18.12.2020 (обновлено: 14:45 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОФЬИНО (Московская область), 18 дек — РИА Новости. Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим <...>, что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", — отметил Мантуров.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка". — Прим. ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены.
Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят "Магнит", "Лента", "Ашан" и ДКБР ("Дикси", "Бристоль", "Красное & Белое").

Ситуация с ценами на внутреннем рынке

Владимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал правительство. По его словам, ситуация не связана с пандемией коронавируса. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Батоны белого хлеба - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
09:04
Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
Кабмин отреагировал комплексным планом стабилизации цен. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло — 110 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз в Россию тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо 30.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
Пятерочка (сеть магазинов)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)X5 Retail GroupЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:54СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
Лента новостейМолния