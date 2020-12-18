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Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Российские магазины начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар
Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:16
2020-12-18T12:16
2020-12-18T14:45
пятерочка (сеть магазинов)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
x5 retail group
экономика
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек — РИА Новости. Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка". — Прим. ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены. Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят "Магнит", "Лента", "Ашан" и ДКБР ("Дикси", "Бристоль", "Красное & Белое").Ситуация с ценами на внутреннем рынкеВладимир Путин на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал правительство. По его словам, ситуация не связана с пандемией коронавируса. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Кабмин отреагировал комплексным планом стабилизации цен. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло — 110 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз в Россию тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо 30.
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пятерочка (сеть магазинов), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group, экономика
СОФЬИНО (Московская область), 18 дек — РИА Новости.
Российские торговые сети уже начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров
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"К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим <...>, что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", — отметил Мантуров.
Главный исполнительный директор Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка". — Прим. ред.) Игорь Шехтерман подтвердил, что компания уже начала снижать цены.
Помимо X5, в пятерку крупнейших ретейлеров входят "Магнит", "Лента", "Ашан" и ДКБР ("Дикси", "Бристоль", "Красное & Белое").
Ситуация с ценами на внутреннем рынке
Владимир Путин
на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и раскритиковал правительство. По его словам, ситуация не связана с пандемией коронавируса. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Кабмин отреагировал комплексным планом стабилизации цен. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. По договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло — 110 рублей за литр, а на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз в Россию тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо 30.