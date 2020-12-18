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Ускорение роста цен заметили 70% россиян, показал опрос

Ускорение роста цен заметили 70% россиян, показал опрос

В последний месяц более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты товары и услуги заметили 70% россиян, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:09

2020-12-18T11:09

2020-12-18T11:09

россия

фонд "общественное мнение"

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В последний месяц более быстрый, чем раньше, рост цен на основные продукты товары и услуги заметили 70% россиян, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".Мнения о том, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц росли так же, как раньше, придерживаются 16% россиян, тогда как 70% полагают, что цены за этот период росли быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц 4% респондентов, еще 2% заметили замедление их роста.Ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги 45% опрошенных. При этом 27% респондентов предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются лишь 6% опрошенных, столько же считают, что рост цен замедлится.Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 декабря, выборка составила 2000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", экономика