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В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
Торговые сети Приморья зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, к акции присоединились почти 120 магазинов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T06:24
2020-12-18T07:55
россия
цены
владимир путин
владивосток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Торговые сети Приморья зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, к акции присоединились почти 120 магазинов, сообщает правительство региона.Ранее Приморскстат сообщил, что цены на подсолнечное масло в Приморье в ноябре выросли на 15% в сравнении с октябрем, сахар за год подорожал в 1,5 раза."Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла - от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм... Социальные цены зафиксированы региональной программой "Доступное Приморье"", - говорится в сообщении.По информации краевого министерства промышленности и торговли, которая приводится в сообщении, в программе участвуют почти 120 магазинов крупных торговых сетей "Реми", "Фреш-25", "Самбери", "Парус" и "Михайловский", где приморцы могут приобрести ряд базовых продуктов питания по сниженным ценам.Ранее сообщалось, что ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
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россия, цены, владимир путин, владивосток, экономика

В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны

06:24 18.12.2020 (обновлено: 07:55 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Торговые сети Приморья зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, к акции присоединились почти 120 магазинов, сообщает правительство региона.
Ранее Приморскстат сообщил, что цены на подсолнечное масло в Приморье в ноябре выросли на 15% в сравнении с октябрем, сахар за год подорожал в 1,5 раза.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Путин объяснил рост цен на продукты
"Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла - от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм... Социальные цены зафиксированы региональной программой "Доступное Приморье"", - говорится в сообщении.
По информации краевого министерства промышленности и торговли, которая приводится в сообщении, в программе участвуют почти 120 магазинов крупных торговых сетей "Реми", "Фреш-25", "Самбери", "Парус" и "Михайловский", где приморцы могут приобрести ряд базовых продуктов питания по сниженным ценам.
Ранее сообщалось, что ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
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