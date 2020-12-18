https://ria.ru/20201218/tseny-1589828827.html

В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны

В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны

Торговые сети Приморья зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, к акции присоединились почти 120 магазинов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T06:24

2020-12-18T06:24

2020-12-18T07:55

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цены

владимир путин

владивосток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Торговые сети Приморья зафиксировали цены на сахар, растительное масло и макароны, к акции присоединились почти 120 магазинов, сообщает правительство региона.Ранее Приморскстат сообщил, что цены на подсолнечное масло в Приморье в ноябре выросли на 15% в сравнении с октябрем, сахар за год подорожал в 1,5 раза."Килограмм сахара стоит 46 рублей, бутылка растительного масла - от 85 рублей за литр, макароны продаются от 39 рублей за килограмм... Социальные цены зафиксированы региональной программой "Доступное Приморье"", - говорится в сообщении.По информации краевого министерства промышленности и торговли, которая приводится в сообщении, в программе участвуют почти 120 магазинов крупных торговых сетей "Реми", "Фреш-25", "Самбери", "Парус" и "Михайловский", где приморцы могут приобрести ряд базовых продуктов питания по сниженным ценам.Ранее сообщалось, что ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201217/putin-1589667010.html

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россия, цены, владимир путин, владивосток, экономика