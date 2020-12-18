https://ria.ru/20201218/tramp-1589981324.html

Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом

Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом

Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:17

2020-12-18T21:17

2020-12-18T21:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, но Трамп вряд ли на это пойдет, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена."Если он откажется покинуть Белый дом, президентские полномочия он не сохранит. Я уверен, что ему понадобится получать пропуск в Белый дом, как только его срок истечет, у него даже не будет законного права там находиться. Так что, если он и правда откажется уйти, Секретной службе придется выдворить его. Это было бы очень постыдно, сомневаюсь, что Дональд Трамп хочет быть первым президентом, которого, отбрыкивающегося и кричащего, физически выносят из Белого дома в конце срока", - сказал он в пятницу РИА Новости.По его словам, времени, которое идет церемония инаугурации, будет вполне достаточно, чтобы решить этот вопрос.В любом случае президентом Трамп уже не будет, отметил собеседник агентства."У него просто нет выбора. Срок полномочий президента установлен законом. Джо Байден будет приведен к присяге 20 января в полдень. Как только это произойдет, Джо Байден становится президентом и полномочия института президентства переходят от Дональда Трампа к нему… Нет ничего, что Трамп мог бы сделать, чтобы не допустить этого", - сказал Косгроув.С этого момента Трампу перестанут подчиняться военные и федеральные служащие, у членов правительства в этот момент тоже истекут полномочия."Вопрос в том, что будет лучше для Трампа и его бренда... Его отказ покинуть Белый дом не пройдет с колеблющимися избирателями, которые ему понадобятся, чтобы победить на президентских выборах 2024 года, если он решить баллотироваться. С точки зрения маркетинга, Трамп продемонстрировал, что он будет до последнего сражаться за людей, которых он представляет, как он это делал", - добавил эксперт.С другой стороны, отметил он, если Трамп устроит "хорошее шоу" с отказом покинуть Белый дом, ему будет сложно найти изящный выход из этой ситуации."Он может не пожелать быть в одной машине с Джо Байденом или слушать речь Байдена, но это было бы гораздо лучше для бренда Трампа в долгосрочной перспективе", - считает Косгроув.

https://ria.ru/20201218/tramp-1589839710.html

https://ria.ru/20201215/vybory-1589242644.html

https://ria.ru/20201216/bayden-1589421765.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, в мире