Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201218/tramp-1589981324.html
Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом
Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом
Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:17
2020-12-18T21:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_10f396757139ae379cbe52c503def17e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, но Трамп вряд ли на это пойдет, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена."Если он откажется покинуть Белый дом, президентские полномочия он не сохранит. Я уверен, что ему понадобится получать пропуск в Белый дом, как только его срок истечет, у него даже не будет законного права там находиться. Так что, если он и правда откажется уйти, Секретной службе придется выдворить его. Это было бы очень постыдно, сомневаюсь, что Дональд Трамп хочет быть первым президентом, которого, отбрыкивающегося и кричащего, физически выносят из Белого дома в конце срока", - сказал он в пятницу РИА Новости.По его словам, времени, которое идет церемония инаугурации, будет вполне достаточно, чтобы решить этот вопрос.В любом случае президентом Трамп уже не будет, отметил собеседник агентства."У него просто нет выбора. Срок полномочий президента установлен законом. Джо Байден будет приведен к присяге 20 января в полдень. Как только это произойдет, Джо Байден становится президентом и полномочия института президентства переходят от Дональда Трампа к нему… Нет ничего, что Трамп мог бы сделать, чтобы не допустить этого", - сказал Косгроув.С этого момента Трампу перестанут подчиняться военные и федеральные служащие, у членов правительства в этот момент тоже истекут полномочия."Вопрос в том, что будет лучше для Трампа и его бренда... Его отказ покинуть Белый дом не пройдет с колеблющимися избирателями, которые ему понадобятся, чтобы победить на президентских выборах 2024 года, если он решить баллотироваться. С точки зрения маркетинга, Трамп продемонстрировал, что он будет до последнего сражаться за людей, которых он представляет, как он это делал", - добавил эксперт.С другой стороны, отметил он, если Трамп устроит "хорошее шоу" с отказом покинуть Белый дом, ему будет сложно найти изящный выход из этой ситуации."Он может не пожелать быть в одной машине с Джо Байденом или слушать речь Байдена, но это было бы гораздо лучше для бренда Трампа в долгосрочной перспективе", - считает Косгроув.
https://ria.ru/20201218/tramp-1589839710.html
https://ria.ru/20201215/vybory-1589242644.html
https://ria.ru/20201216/bayden-1589421765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584775129_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_20dd1eafe070319ccb33d572f0960af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, в мире

Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом

21:17 18.12.2020 (обновлено: 21:23 18.12.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, но Трамп вряд ли на это пойдет, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 09:34Выборы президента США — 2020
Эксперт объяснила, почему Трамп продолжает говорить о победе на выборах
"Если он откажется покинуть Белый дом, президентские полномочия он не сохранит. Я уверен, что ему понадобится получать пропуск в Белый дом, как только его срок истечет, у него даже не будет законного права там находиться. Так что, если он и правда откажется уйти, Секретной службе придется выдворить его. Это было бы очень постыдно, сомневаюсь, что Дональд Трамп хочет быть первым президентом, которого, отбрыкивающегося и кричащего, физически выносят из Белого дома в конце срока", - сказал он в пятницу РИА Новости.
По его словам, времени, которое идет церемония инаугурации, будет вполне достаточно, чтобы решить этот вопрос.
В любом случае президентом Трамп уже не будет, отметил собеседник агентства.
"У него просто нет выбора. Срок полномочий президента установлен законом. Джо Байден будет приведен к присяге 20 января в полдень. Как только это произойдет, Джо Байден становится президентом и полномочия института президентства переходят от Дональда Трампа к нему… Нет ничего, что Трамп мог бы сделать, чтобы не допустить этого", - сказал Косгроув.
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 04:09Выборы президента США — 2020
Байден призвал Трампа признать результаты выборов
С этого момента Трампу перестанут подчиняться военные и федеральные служащие, у членов правительства в этот момент тоже истекут полномочия.
"Вопрос в том, что будет лучше для Трампа и его бренда... Его отказ покинуть Белый дом не пройдет с колеблющимися избирателями, которые ему понадобятся, чтобы победить на президентских выборах 2024 года, если он решить баллотироваться. С точки зрения маркетинга, Трамп продемонстрировал, что он будет до последнего сражаться за людей, которых он представляет, как он это делал", - добавил эксперт.
С другой стороны, отметил он, если Трамп устроит "хорошее шоу" с отказом покинуть Белый дом, ему будет сложно найти изящный выход из этой ситуации.
"Он может не пожелать быть в одной машине с Джо Байденом или слушать речь Байдена, но это было бы гораздо лучше для бренда Трампа в долгосрочной перспективе", - считает Косгроув.
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 06:40Выборы президента США — 2020
Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния