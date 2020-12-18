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В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка
В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка
Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:11
2020-12-18T14:38
следственный комитет россии (ск рф)
костомукша
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 17 декабря в городе Костомукша подозреваемый, управляя трактором, которым расчищал улицы от снега, при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. Отмечается, что от травм ребенок скончался на месте.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по уголовной статье трактористу грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201218/elektrichka-1589855417.html
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следственный комитет россии (ск рф), костомукша, происшествия

В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка

13:11 18.12.2020 (обновлено: 14:38 18.12.2020)
 
© Кадр видео с камеры наблюденияТрактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Костомукше
Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Костомукше - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Кадр видео с камеры наблюдения
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 17 декабря в городе Костомукша подозреваемый, управляя трактором, которым расчищал улицы от снега, при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. Отмечается, что от травм ребенок скончался на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по уголовной статье трактористу грозит до трех лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
11:09
В Подмосковье электричка задавила девочку
 
Следственный комитет России (СК РФ)КостомукшаПроисшествия
 
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