https://ria.ru/20201218/traktor-1589883190.html

В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка

В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка

Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:11

2020-12-18T13:11

2020-12-18T14:38

следственный комитет россии (ск рф)

костомукша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589901921_326:0:3270:1656_1920x0_80_0_0_1ab024701a9b54a2af338664c59b3ba8.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 17 декабря в городе Костомукша подозреваемый, управляя трактором, которым расчищал улицы от снега, при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. Отмечается, что от травм ребенок скончался на месте.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по уголовной статье трактористу грозит до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201218/elektrichka-1589855417.html

костомукша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), костомукша, происшествия