https://ria.ru/20201218/traktor-1589883190.html
В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка
В Карелии убиравший снег трактор задавил ребенка
Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:11
2020-12-18T13:11
2020-12-18T14:38
следственный комитет россии (ск рф)
костомукша
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Трактор, расчищающий снег, задавил восьмилетнюю девочку в Карелии, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления... "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 17 декабря в городе Костомукша подозреваемый, управляя трактором, которым расчищал улицы от снега, при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. Отмечается, что от травм ребенок скончался на месте.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по уголовной статье трактористу грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201218/elektrichka-1589855417.html
костомукша
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следственный комитет россии (ск рф), костомукша, происшествия