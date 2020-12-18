Пензенский губернатор поручил тестировать на COVID-19 всех людей с ОРВИ
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил минздраву региона обеспечить охват тестированием на коронавирус всех пациентов с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Возможности увеличения масштабов исследований губернатор обсудил с заведующими государственными лабораториями. Глава региона поставил перед региональным министерством здравоохранения задачу - добиться охвата тестированием всех пациентов с ОРВИ при первичном обращении за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ноябре в государственных лабораториях Пензенской области ПЦР-тестирование на COVID-19 прошли около 70 тысяч пациентов, в день лаборанты проводят 3-3,5 тысячи исследований, а всего с марта текущего года в регионе выполнено порядка 559 тысяч тестов.
"От скорости и точности тестирования сегодня зависит, насколько быстро пациент с подозрением на COVID-19 получит лечение и насколько оно будет правильным. Нужно, чтобы анализы пациентов врачи получали в максимально сжатые сроки. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска, когда для спасения их жизни и здоровья каждый день на счету", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 23 485 случаев коронавируса, скончались 286 человек с COVID-19, выздоровели 19 396.
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