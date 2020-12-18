https://ria.ru/20201218/testirovanie-1589949778.html

Пензенский губернатор поручил тестировать на COVID-19 всех людей с ОРВИ

Пензенский губернатор поручил тестировать на COVID-19 всех людей с ОРВИ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил минздраву региона обеспечить охват тестированием на коронавирус всех пациентов с признаками ОРВИ, сообщила РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:51

2020-12-18T17:51

2020-12-18T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

иван белозерцев

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил минздраву региона обеспечить охват тестированием на коронавирус всех пациентов с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба областного правительства."Возможности увеличения масштабов исследований губернатор обсудил с заведующими государственными лабораториями. Глава региона поставил перед региональным министерством здравоохранения задачу - добиться охвата тестированием всех пациентов с ОРВИ при первичном обращении за медицинской помощью", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ноябре в государственных лабораториях Пензенской области ПЦР-тестирование на COVID-19 прошли около 70 тысяч пациентов, в день лаборанты проводят 3-3,5 тысячи исследований, а всего с марта текущего года в регионе выполнено порядка 559 тысяч тестов."От скорости и точности тестирования сегодня зависит, насколько быстро пациент с подозрением на COVID-19 получит лечение и насколько оно будет правильным. Нужно, чтобы анализы пациентов врачи получали в максимально сжатые сроки. Это особенно важно для людей, входящих в группы риска, когда для спасения их жизни и здоровья каждый день на счету", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Всего в Пензенской области лабораторно подтверждено 23 485 случаев коронавируса, скончались 286 человек с COVID-19, выздоровели 19 396.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html

пензенская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, пензенская область, общество