Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201218/tenerife-1589948990.html
Остров Тенерифе закрылся на карантин до Нового года
Остров Тенерифе закрылся на карантин до Нового года
Остров Тенерифе в Испании закрыл свои границы на 15 дней, но запрет на поездки распространяется только на местных жителей и не касается иностранцев,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:47
2020-12-18T17:47
туризм
коронавирус covid-19
туристы
новости - туризм
тенерифе
канарские острова
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565269943_0:222:2126:1418_1920x0_80_0_0_b91bd08c5c5fa1cc76e53a1942f685f8.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Остров Тенерифе в Испании закрыл свои границы на 15 дней, но запрет на поездки распространяется только на местных жителей и не касается иностранцев, забронировавших туры, сообщает Express. Это решение было принято в четверг на внеочередном заседании совета Канарских островов.Правда, власти уточнили, что ограничение, "будет применяться за исключением ... должным образом обоснованных поездок" Так, туристы, которые планируют приехать на остров в отпуск, "могут воспользоваться исключениями, предусмотренными действующими правилами о приеме в объекты размещения". В частности, путешественники должны предоставить медицинский тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.Жизнь на Тенерифе также изменится с ужесточением мер. Существующий комендантский час с 23:00 до 06:00 будет начинаться с 22:00. Для празднования Рождества и Нового года — 24, 25 и 31 декабря и 1 января — можно будет собираться лишь вшестером.Обслуживание клиентов внутри баров и ресторанов приостановлено, а пропускная способность открытых террас сокращена до 50 процентов, торговых центров — до 33 процентов. Всем жителям острова рекомендуется избегать поездок между муниципалитетами.
https://ria.ru/20201218/yuar-1589901672.html
тенерифе
канарские острова
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565269943_235:0:2126:1418_1920x0_80_0_0_808a0b3dc683422c9b3fb5f79f8be27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, тенерифе, канарские острова, испания

Остров Тенерифе закрылся на карантин до Нового года

17:47 18.12.2020
 
© AP PhotoЖенщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Остров Тенерифе в Испании закрыл свои границы на 15 дней, но запрет на поездки распространяется только на местных жителей и не касается иностранцев, забронировавших туры, сообщает Express.
Это решение было принято в четверг на внеочередном заседании совета Канарских островов.
"Въезд и выезд людей на Тенерифе ограничен с полуночи 18 декабря (пятница) по 1 января 2021 года", — сообщило правительство региона.
Правда, власти уточнили, что ограничение, "будет применяться за исключением ... должным образом обоснованных поездок"
Так, туристы, которые планируют приехать на остров в отпуск, "могут воспользоваться исключениями, предусмотренными действующими правилами о приеме в объекты размещения". В частности, путешественники должны предоставить медицинский тест, подтверждающий отсутствие коронавируса.
Жизнь на Тенерифе также изменится с ужесточением мер. Существующий комендантский час с 23:00 до 06:00 будет начинаться с 22:00. Для празднования Рождества и Нового года — 24, 25 и 31 декабря и 1 января — можно будет собираться лишь вшестером.
Обслуживание клиентов внутри баров и ресторанов приостановлено, а пропускная способность открытых террас сокращена до 50 процентов, торговых центров — до 33 процентов. Всем жителям острова рекомендуется избегать поездок между муниципалитетами.
Пингвины на пляже в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 15:50Туризм
В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
 
ТуризмКоронавирус COVID-19туристыНовости - ТуризмТенерифеКанарские островаИспания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния