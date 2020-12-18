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Шоубиз
https://ria.ru/20201218/syutkin-1589858171.html
Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу "Голос"
Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу "Голос"
Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:30
2020-12-18T15:30
михаил боярский
"голос"
ленинград
шнур (сергей шнуров)
шоубиз
знаменитости
валерий сюткин
звезды
шоу "голос"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для участников, а также объяснил, почему так происходит. "Чтобы внести ясность — объясняю. Все песни для участников нашей команды я подбираю сам. Так было и с "Glorious", и с "Полковником", и с "Зачарованной", и с "Fly me to the moon". Объективная сложность в подборе репертуара в том, что это уже девятый сезон. В каждом используется по 80 песен (четыре команды по 20), то есть 640 шлягеров уже использовали, а повторы, особенно из трех последних сезонов, недопустимы", — написал музыкант. Сюткин также рассказал, как происходит творческий процесс после выбора песни. На первом этапе он обрабатывает композиции с аранжировщиком Михаилом Савиным, затем передает партитуры "Фонографу" под управлением Сергея Жилина и только после этого вместе с участниками приступает к репетициям. Сначала исполнители поют в сопровождении фортепиано, а потом с оркестром. Ранее Сергей Шнуров подшутил над Валерием Сюткиным, который выбирает для конкурсантов песни преимущественно в ретро-стиле.Однако в последнем выпуске шоу "Голос" после выступления команды фронтмена "Ленинграда" Сюткин обратил внимание на то, что и Шнуров не всегда отдает предпочтение современным трекам.Например, конкурсанты из его команды спели "Мадонну" (1987) Александра Серова, "Ланфрен-ланфра" (1988) Михаила Боярского и "Молодые ветра" (2001) группы "7Б". В комментариях пользователи поддержали музыканта, отметив, что он выбирает отличные песни для участников шоу и достойно отвечает Шнурову. "Валерий, очень нравится ваше наставничество в "Голосе"; "Да, Шнурова выдержит не каждый. Спасибо Вам за "Fly me to the moon" и "Зачарованную", — пишут ему поклонники.
https://ria.ru/20201215/golos-1589240120.html
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михаил боярский, "голос", ленинград, шнур (сергей шнуров), знаменитости, валерий сюткин, звезды, шоу "голос"

Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу "Голос"

13:30 18.12.2020 (обновлено: 15:30 18.12.2020)
 
© Фото : Первый каналВалерий Сюткин на шоу "Голос"
Валерий Сюткин на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для участников, а также объяснил, почему так происходит.
"Чтобы внести ясность — объясняю. Все песни для участников нашей команды я подбираю сам. Так было и с "Glorious", и с "Полковником", и с "Зачарованной", и с "Fly me to the moon". Объективная сложность в подборе репертуара в том, что это уже девятый сезон. В каждом используется по 80 песен (четыре команды по 20), то есть 640 шлягеров уже использовали, а повторы, особенно из трех последних сезонов, недопустимы", — написал музыкант.
Сюткин также рассказал, как происходит творческий процесс после выбора песни. На первом этапе он обрабатывает композиции с аранжировщиком Михаилом Савиным, затем передает партитуры "Фонографу" под управлением Сергея Жилина и только после этого вместе с участниками приступает к репетициям. Сначала исполнители поют в сопровождении фортепиано, а потом с оркестром.

"Вот такая "кухня" творческого процесса", — пояснил певец.

Ранее Сергей Шнуров подшутил над Валерием Сюткиным, который выбирает для конкурсантов песни преимущественно в ретро-стиле.
Однако в последнем выпуске шоу "Голос" после выступления команды фронтмена "Ленинграда" Сюткин обратил внимание на то, что и Шнуров не всегда отдает предпочтение современным трекам.
Например, конкурсанты из его команды спели "Мадонну" (1987) Александра Серова, "Ланфрен-ланфра" (1988) Михаила Боярского и "Молодые ветра" (2001) группы "7Б".

"И этот человек говорит мне о старом репертуаре. В твоем репертуаре песни, которые родились вместе с тобой. Ровесников накопал", — парировал Сюткин.

В комментариях пользователи поддержали музыканта, отметив, что он выбирает отличные песни для участников шоу и достойно отвечает Шнурову. "Валерий, очень нравится ваше наставничество в "Голосе"; "Да, Шнурова выдержит не каждый. Спасибо Вам за "Fly me to the moon" и "Зачарованную", — пишут ему поклонники.
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ШоубизМихаил Боярский"Голос"ЛенинградШнур (Сергей Шнуров)ЗнаменитостиВалерий СюткинзвездыШоу "Голос"
 
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