Сюткин ответил на критику Шнурова о старом репертуаре на шоу "Голос"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Валерий Сюткин, один из наставников шоу "Голос" на Первом канале, в своем Instagram ответил на слова Сергея Шнурова о том, что он выбирает старые песни для участников, а также объяснил, почему так происходит. "Чтобы внести ясность — объясняю. Все песни для участников нашей команды я подбираю сам. Так было и с "Glorious", и с "Полковником", и с "Зачарованной", и с "Fly me to the moon". Объективная сложность в подборе репертуара в том, что это уже девятый сезон. В каждом используется по 80 песен (четыре команды по 20), то есть 640 шлягеров уже использовали, а повторы, особенно из трех последних сезонов, недопустимы", — написал музыкант. Сюткин также рассказал, как происходит творческий процесс после выбора песни. На первом этапе он обрабатывает композиции с аранжировщиком Михаилом Савиным, затем передает партитуры "Фонографу" под управлением Сергея Жилина и только после этого вместе с участниками приступает к репетициям. Сначала исполнители поют в сопровождении фортепиано, а потом с оркестром. Ранее Сергей Шнуров подшутил над Валерием Сюткиным, который выбирает для конкурсантов песни преимущественно в ретро-стиле.Однако в последнем выпуске шоу "Голос" после выступления команды фронтмена "Ленинграда" Сюткин обратил внимание на то, что и Шнуров не всегда отдает предпочтение современным трекам.Например, конкурсанты из его команды спели "Мадонну" (1987) Александра Серова, "Ланфрен-ланфра" (1988) Михаила Боярского и "Молодые ветра" (2001) группы "7Б". В комментариях пользователи поддержали музыканта, отметив, что он выбирает отличные песни для участников шоу и достойно отвечает Шнурову. "Валерий, очень нравится ваше наставничество в "Голосе"; "Да, Шнурова выдержит не каждый. Спасибо Вам за "Fly me to the moon" и "Зачарованную", — пишут ему поклонники.

