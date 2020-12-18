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Вход в подмосковные пещеры Сьяны заблокировали

Вход в подмосковные пещеры Сьяны заблокировали

Работы по блокировке входов в Сьяновские пещеры в Подмосковье, где накануне заблудились дети, завершены, на месте организовано патрулирование, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:46

2020-12-18T13:46

2020-12-18T15:07

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Работы по блокировке входов в Сьяновские пещеры в Подмосковье, где накануне заблудились дети, завершены, на месте организовано патрулирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Домодедова.В МЧС сообщили в четверг, что 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее пропавших детей нашли живыми и здоровыми. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией."Вход в подмосковные пещеры Сьяны заблокирован, на месте организовано патрулирование и в ближайшее время будет установлено видеонаблюдение", - сказал собеседник агентства.

московская область (подмосковье)

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2020

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Кадры возвращения группы детей, потерявшейся в четверг в Сьяновских пещерах Экскурсионная группа из двух взрослых и восьми детей в четверг потерялась в Сьяновских пещерах в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Когда спасатели прибыли на место, у выхода из пещер был инструктор. Он сообщил, что потерял группу из девяти человек, среди которых есть дети от 9 до 12 лет. Все пропавшие были найдены оперативной группой Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона. Скопировано со страницы https://<a href="http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201217-063-Rossiya--Spasateli-nashli-propavshuyu-v-peshcherakh-Syani-ekskursionnuyu-gruppu-s-detmi" target="_blank">http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201217-063-Rossiya--Spasateli-nashli-propavshuyu-v-peshcherakh-Syani-ekskursionnuyu-gruppu-s-detmi</a> 2020-12-18T13:46 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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