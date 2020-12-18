https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G было построено по всему Китаю к октябрю текущего года, говорится в докладе, опубликованном 15 декабря Китайской... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:56
2020-12-18T12:56
2020-12-18T12:56
россия-китай: главное
5g
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589877766_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_98bb3a1d52d469499f59ad55980b50aa.jpg
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G было построено по всему Китаю к октябрю текущего года, говорится в докладе, опубликованном 15 декабря Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT).Скорость и производительность сетей 5G значительно превышают аналогичные показатели сетей 4G, говорится в докладе.В августе-октябре академия провела оценку качества сетей мобильной связи в 14 крупнейших городах страны, в 10 из них средняя скорость интернет-соединения превысила 800 Мб/с для скачивания и 100 Мб/с для загрузки.За первые 11 месяцев текущего года доля мобильных телефонов, поддерживающих стандарт 5G, в общем объеме продаж телефонов составила 51,4%, всего было поставлено 144 ммиллиона подобных устройств.По данным доклада, к концу 2020 года использование 5G создаст прямую валовую продукцию в размере 810,9 миллиарда юаней (124,1 миллиарда долларов) и добавленную стоимость в размере 189,7 миллиарда юаней.Как ожидается, в этом году три крупнейших поставщика телекоммуникационных услуг в Китае инвестируют в развитие сетей, связанных со стандартом 5G, более 210 миллиардов юаней, а сама технология найдет еще более широкое применение в различных отраслях, в том числе облачных вычислениях, больших данных и искусственном интеллекте.
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589877766_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5910b480350ded743e889924078d80ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
5g, китай
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное".
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G
было построено по всему Китаю к октябрю текущего года, говорится в докладе, опубликованном 15 декабря Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT).
Скорость и производительность сетей 5G значительно превышают аналогичные показатели сетей 4G, говорится в докладе.
В августе-октябре академия провела оценку качества сетей мобильной связи в 14 крупнейших городах страны, в 10 из них средняя скорость интернет-соединения превысила 800 Мб/с для скачивания и 100 Мб/с для загрузки.
За первые 11 месяцев текущего года доля мобильных телефонов, поддерживающих стандарт 5G, в общем объеме продаж телефонов составила 51,4%, всего было поставлено 144 ммиллиона подобных устройств.
По данным доклада, к концу 2020 года использование 5G создаст прямую валовую продукцию в размере 810,9 миллиарда юаней (124,1 миллиарда долларов) и добавленную стоимость в размере 189,7 миллиарда юаней.
Как ожидается, в этом году три крупнейших поставщика телекоммуникационных услуг в Китае инвестируют в развитие сетей, связанных со стандартом 5G, более 210 миллиардов юаней, а сама технология найдет еще более широкое применение в различных отраслях, в том числе облачных вычислениях, больших данных и искусственном интеллекте.