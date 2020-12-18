https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html

Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю

Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю

Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G было построено по всему Китаю к октябрю текущего года, говорится в докладе, опубликованном 15 декабря Китайской... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:56

2020-12-18T12:56

2020-12-18T12:56

россия-китай: главное

5g

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589877766_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_98bb3a1d52d469499f59ad55980b50aa.jpg

МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G было построено по всему Китаю к октябрю текущего года, говорится в докладе, опубликованном 15 декабря Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT).Скорость и производительность сетей 5G значительно превышают аналогичные показатели сетей 4G, говорится в докладе.В августе-октябре академия провела оценку качества сетей мобильной связи в 14 крупнейших городах страны, в 10 из них средняя скорость интернет-соединения превысила 800 Мб/с для скачивания и 100 Мб/с для загрузки.За первые 11 месяцев текущего года доля мобильных телефонов, поддерживающих стандарт 5G, в общем объеме продаж телефонов составила 51,4%, всего было поставлено 144 ммиллиона подобных устройств.По данным доклада, к концу 2020 года использование 5G создаст прямую валовую продукцию в размере 810,9 миллиарда юаней (124,1 миллиарда долларов) и добавленную стоимость в размере 189,7 миллиарда юаней.Как ожидается, в этом году три крупнейших поставщика телекоммуникационных услуг в Китае инвестируют в развитие сетей, связанных со стандартом 5G, более 210 миллиардов юаней, а сама технология найдет еще более широкое применение в различных отраслях, в том числе облачных вычислениях, больших данных и искусственном интеллекте.

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

5g, китай