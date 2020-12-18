https://ria.ru/20201218/svyaschennik-1589900342.html

В епархии прокомментировали дело мордовского священника

В епархии прокомментировали дело мордовского священника

Священнослужитель Сергий Смоляков, задержанный по подозрению в истязании шестерых родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей, "находится РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:24

2020-12-18T14:24

2020-12-18T14:24

религия и мировоззрение

республика мордовия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Священнослужитель Сергий Смоляков, задержанный по подозрению в истязании шестерых родных и приемных детей и сексуальном насилии над одной из дочерей, "находится за штатом" по состоянию здоровья, не служил около полугода, сообщили РИА Новости в Ардатовской епархии Мордовской митрополии.Ранее следственное управление СК РФ по Мордовии сообщило о том, что житель региона подозревается в истязании шести родных и приемных детей, всего в семье воспитывалось 12 детей. Возбуждено дело по трем статьям УК РФ, включая "Насильственные действия сексуального характера". Мужчина задержан в качестве подозреваемого, следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В Ардатовской епархии агентству заявили, что "уже знают" об инциденте со Смоляковым. "Он находится за штатом… Он по болезни где-то полгода не служил. По стоянию здоровья попросился за штат. Был настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Чамзинского района", - заявил агентству секретарь епархии отец Сергий Демашкин."Мы отвечаем за него как за священника. А тут семейные отношения, мы не вправе в семью вмешиваться. Как к священнику вопросов к нему не было", - уточнил представитель епархии.По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца.Он добавил, что "другая часть семьи, получается, на стороне отца". "Обвинить можно любого человека. Время покажет, следствие выяснит", - сказал секретарь епархии.По версии следствия, в 1996-2020 годы в Чамзинском районе шестерым детям систематически наносились телесные повреждения, их лишали пищи и сна. Как полагает следствие, ненадлежащим образом исполнялись и обязанности по их воспитанию. Возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).Кроме того, по информации регионального СУСК, в ходе допросов одна из потерпевших сообщила следователю СК, что ранее, в 2005 и 2012 годах, когда ей было шесть и тринадцать лет соответственно, "приемным отцом в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера". По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

https://ria.ru/20201209/svyaschennik-1588502093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия