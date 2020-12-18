https://ria.ru/20201218/sudno-1589826765.html

РБК: трубоукладчик "Северного потока — 2" вновь сменил владельца

РБК: трубоукладчик "Северного потока — 2" вновь сменил владельца

трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", снова поменялся собственник. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T04:54

2020-12-18T04:54

2020-12-18T11:35

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

рбк (медиагруппа)

сша

экономика

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Трубоукладчик "Северного потока-2" вновь сменил владельца

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", снова поменялся собственник. Об этом сообщает РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).По информации СМИ, новым владельцем "Фортуны" стало ООО "КВТ-Рус" (когда именно это произошло — неизвестно). Ранее собственником значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября.Как уточняет РБК, сейчас основной вид деятельности ООО "КВТ-Рус" — "предоставление услуг по перевозкам", а дополнительный — "деятельность морского грузового транспорта".В конце прошло недели "Фортуна" приступила к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии. Судно уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.Строительство магистрального газопровода"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

https://ria.ru/20201213/gazoprovod-1589002348.html

https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html

https://ria.ru/20201217/potok-1589631996.html

россия

балтийское море

сша

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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, рбк (медиагруппа), сша, экономика