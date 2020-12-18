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РБК: трубоукладчик "Северного потока — 2" вновь сменил владельца
РБК: трубоукладчик "Северного потока — 2" вновь сменил владельца
трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", снова поменялся собственник. Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T04:54
2020-12-18T11:35
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
рбк (медиагруппа)
сша
экономика
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Трубоукладчик "Северного потока-2" вновь сменил владельца
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", снова поменялся собственник. Об этом сообщает РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).По информации СМИ, новым владельцем "Фортуны" стало ООО "КВТ-Рус" (когда именно это произошло — неизвестно). Ранее собственником значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября.Как уточняет РБК, сейчас основной вид деятельности ООО "КВТ-Рус" — "предоставление услуг по перевозкам", а дополнительный — "деятельность морского грузового транспорта".В конце прошло недели "Фортуна" приступила к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии. Судно уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.Строительство магистрального газопровода"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
https://ria.ru/20201213/gazoprovod-1589002348.html
https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html
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россия
балтийское море
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, рбк (медиагруппа), сша, экономика

РБК: трубоукладчик "Северного потока — 2" вновь сменил владельца

04:54 18.12.2020 (обновлено: 11:35 18.12.2020)
 
© REUTERS / Oliver Denzer/File PhotoТрубоукладочное судно "Фортуна"
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У трубоукладочного судна "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", снова поменялся собственник. Об этом сообщает РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).
По информации СМИ, новым владельцем "Фортуны" стало ООО "КВТ-Рус" (когда именно это произошло — неизвестно). Ранее собственником значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября.
Как уточняет РБК, сейчас основной вид деятельности ООО "КВТ-Рус" — "предоставление услуг по перевозкам", а дополнительный — "деятельность морского грузового транспорта".
В конце прошло недели "Фортуна" приступила к укладке недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии. Судно уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
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Bloomberg: США не смогли остановить строительство "Северного потока — 2"

Строительство магистрального газопровода

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Nord Stream 2 AG ранее сообщил о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубоукладчик "Фортуна". По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:14
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореРБК (медиагруппа)СШАЭкономика
 
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