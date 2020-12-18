https://ria.ru/20201218/sud-1589989720.html
Суд в Москве принял сторону Microsoft в споре из-за бренда Minecraft
Суд в Москве принял сторону Microsoft в споре из-за бренда Minecraft
Суд по интеллектуальным правам в пятницу по иску американской корпорации Microsoft частично прекратил правовую охрану товарного знака Minecraft,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T23:10
2020-12-18T23:10
2020-12-18T23:10
windows
minecraft
microsoft corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
билл гейтс
москва
вашингтон (штат)
технологии
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам в пятницу по иску американской корпорации Microsoft частично прекратил правовую охрану товарного знака Minecraft, зарегистрированного в России на екатеринбургское ООО "Сити", следует из информации в картотеке арбитражных дел."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.Соистцом Microsoft в этом деле выступает компания-разработчик популярной компьютерной игры Minecraft – шведская Mojang Synergies AB. Суд также привлек к делу в качестве третьего лица Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).Игра Minecraft разработана в жанре песочницы шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Игра не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий – он может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками. Microsoft купила права на игру у разработчика в 2014 году.По данным Роспатента, товарный знак Minecraft "Сити" зарегистрировало на свое имя в 2014 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на три класса товаров и один класс услуг Международной классификации товаров и услуг. Бренд, в частности, действует для таких товаров, как одежда, безалкогольные и алкогольные напитки, и таких услуг, как издание книг, информация по вопросам развлечений, обеспечение интерактивными электронными публикациями.Истцы просили отменить правовую охрану товарного знака для класса товаров, включающего одежду, а также для услуг. Требование заявлено в связи с неиспользованием товарного знака в этих категориях. Суд согласился с позицией истцов.Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows.По данным ЕГРЮЛ, ООО "Сити" с уставным капиталом 11 тысяч рублей на 100% принадлежит кипрской компании "Язь водка компани лимитед". Основным видом ее деятельности указана деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584302508.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, minecraft, microsoft corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), билл гейтс, москва, вашингтон (штат), технологии
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости.
Суд по интеллектуальным правам в пятницу по иску американской корпорации Microsoft
частично прекратил правовую охрану товарного знака Minecraft, зарегистрированного в России на екатеринбургское ООО "Сити", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.
Соистцом Microsoft в этом деле выступает компания-разработчик популярной компьютерной игры Minecraft – шведская Mojang Synergies AB. Суд также привлек к делу в качестве третьего лица Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент)
.
Игра Minecraft разработана в жанре песочницы шведским программистом и выпущена компанией Mojang AB. Игра не ставит конкретных целей, но предлагает игроку свободу действий – он может добывать полезные ископаемые, исследовать игровой мир, сражаться с противниками. Microsoft купила права на игру у разработчика в 2014 году.
По данным Роспатента, товарный знак Minecraft "Сити" зарегистрировало на свое имя в 2014 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на три класса товаров и один класс услуг Международной классификации товаров и услуг. Бренд, в частности, действует для таких товаров, как одежда, безалкогольные и алкогольные напитки, и таких услуг, как издание книг, информация по вопросам развлечений, обеспечение интерактивными электронными публикациями.
Истцы просили отменить правовую охрану товарного знака для класса товаров, включающего одежду, а также для услуг. Требование заявлено в связи с неиспользованием товарного знака в этих категориях. Суд согласился с позицией истцов.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом
и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон
. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, операционной системы Windows
.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Сити" с уставным капиталом 11 тысяч рублей на 100% принадлежит кипрской компании "Язь водка компани лимитед". Основным видом ее деятельности указана деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.