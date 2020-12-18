https://ria.ru/20201218/sud-1589844300.html

Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2020 года в России

Выбор РИА Новости: самые громкие судебные процессы 2020 года в России

Уходящий год запомнится очевидцам судебных заседаний в России по налету театральности - как по форме, так и по содержанию. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:10

2020-12-18T10:10

2020-12-18T10:10

новый год—2021

иван сафронов

россия

константин котов

новое величие

седьмая студия

цао

константин ярошенко

михаил ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580997072_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_00871a9acc87bd7782942142acbaac2d.jpg

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Уходящий год запомнится очевидцам судебных заседаний в России по налету театральности - как по форме, так и по содержанию.После трех с лишним лет разбирательств была поставлена точка в громком и противоречивом деле о хищениях денег, выделенных на проект современного искусства "Платформа". Его главный фигурант режиссер Кирилл Серебренников настолько устал от судов, что отказался обжаловать приговор, по которому ему предстоит выплатить штраф в десятки миллионов рублей.Площадкой суда над артистом Михаилом Ефремовым стал не только зал заседаний, где звучали такие доводы, как причастность хакеров к ДТП и влияние "энергетических сгустков", но и вся прилегающая территория, где устраивали спектакли, перформансы, шоу марширующих барабанщиц и выступления экстрасенсов.Прайм-тайм ЕфремоваНа самом деле суды – скукотища. Заседания длятся часами, прокуроры монотонно зачитывают десятки страниц материалов, адвокаты вместо ходатайств составляют двухтомники по мотивам приключений своих доверителей, которые хоть сейчас в печать и на полку. В 2020 году в России впервые в новейшей истории было заслушано столь остросюжетное дело с ярчайшими главными героями, что параллели с высокорейтинговым телевизионным шоу напрашиваются сами собой. Речь, разумеется, про Ефремова.Нельзя забывать, что в основе сюжета – самая настоящая трагедия: покореженное авто, тяжелые травмы, тщетная борьба врачей за жизнь. И всё дело в этом контрасте, когда вечером на всероссийской сцене пьяный Ефремов, тот самый артист, чьи герои в кадре сами не прочь пригубить, актер на самом деле народный, любимый, забавный, а утром – смерть в операционной, теперь никому из нас не до смеха.Потом бесконечные передачи на телевидении, "доигрался Ефремов", за ними извинения артиста, публичные, снятые на телефон из-под домашнего ареста. "Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать… Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмазываться, если все всё видели, да и я видел", - заявил актер.Логичнее всего было бы поставить здесь точку: вот Ефремов извинился и раскаялся, суд через месяц пройдет в особом порядке в один-два заседания, при полном признании причастности к преступлению, судья учтет искренние слова артиста, его рвение выплатить компенсации, его награды, в конце концов. Далее приговор, не выбивающийся из общей практики таких дел, 3-5 лет колонии-поселения, а там и условно-досрочное освобождение спустя полтора-два года. Но Ефремов пошел другим путём.Когда дым сражений рассеялся, адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский на время оказались просто юристами, без адвокатского статуса, на трёх свидетелей по делу возбудили дела за ложные показания, а Ефремов уже начал мотать срок в колонии под Белгородом. Исправительное учреждение, к слову, является образцовым, ранее там перевоспитывались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, им администрация дала возможность позаниматься любимой игрой с мячом. Ефремову предстоит гораздо более длительная "командировка", поэтому открытие театра на территории ИК – вопрос времени.Условная победаТри года с лишним тянулась история с хищением денег, выделенных на мультикультурный проект современного искусства "Платформа". Главный фигурант дела режиссер Кирилл Серебренников более полутора лет провел под домашним арестом, затем - под подпиской о невыезде, но продолжал вести активную творческую жизнь. Он завоевал "Нику" за ленту о жизни молодого Цоя, подготовил концерт-посвящение в честь 70-летия Пугачевой, снял фильм "Петровы в гриппе" по роману Сальникова, ставил успешные спектакли в Москве и Германии.Суд приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Дело против экс-чиновницы Минкультуры Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.В реалиях российского судопроизводства получить небольшие условные сроки по громкому делу считается практически оправданием. Однако необходимость погасить иск на почти 129 миллионов рублей и запрет работать в учреждениях культуры - разве это победа? Все фигуранты, за исключением Серебренникова, обжаловали приговор, но тщетно.Из губернаторского кресла – в "Лефортово"Сергей Фургал стал не первым задержанным губернатором, он даже не в первой десятке, но впервые задержание главы региона вызвало в нем массовые и долговременные протесты.Отличается и фабула дела - его собираются судить не за традиционные взяточничество или экономические преступления, а за организацию убийств. СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена - Александра Смольского. Бывший губернатор отрицает вину. Его защита напоминает, что Фургал по образованию врач, он давал клятву Гиппократа и не может причинить вред человеку.Сразу после задержания главу региона отправили в Москву и арестовали. На условия в СИЗО "Лефортово" Фургал не жалуется, поддерживает хорошие отношения с сокамерниками и читает. Как сообщают в ОНК, он изучает права человека, работу Хельсинской группы, различные нормативно-правовые акты, касающиеся прав человека - международные, российские, европейские.Мордовский американецЛетом к 16 годам колонии строгого режима приговорили обладателя паспортов США, Канады, Великобритании и Ирландии Пола Уилана. Не было никаких сомнений в том, что по обвинению в шпионаже мужчина получит суровый срок, интрига заключалась в другом. Информационное пространство гудело: Уилана обменяют, это случится совсем скоро, назывались и фамилии россиян, которых ждут дома.Виктор Бут и Константин Ярошенко – приоритетные фамилии в этом списке, об их возвращении разговоры идут годами и на самом высоком уровне, однако именно после приговора Уилану они стали ещё интенсивней и конкретней. Во имя оперативности защита уроженца Канады не стала обжаловать решение суда, в этом ключе показалось, что вот-вот произойдет некое соглашение, странам осталось только самолёты заправить, однако что-то пошло не так.Вместо самолета Уилану достался тюремный фургон, отвезли его не в Штаты, а в мордовскую колонию. В ней, с одной стороны, американцу будет довольно скучно – вряд ли многие заключенные смогут поддержать разговор на английском языке. С другой стороны, как рассказывал его брат, Уилан наверняка научится изготавливать шапки и пальто, такая работа как раз предлагается всем желающим в данном исправительном учреждении.В колонии Уилан стал гораздо лучше разговаривать на русском, но жаловаться предпочитает на английском: от его семьи мы узнали про холод в помещениях ИК, проблемы со сном из-за регулярных ночных проверок, связанных с тем, что еще в СИЗО его признали склонным к побегу. И если Уилан спит и видит, как самолёт по взлетной полосе мчит его домой, то это лишь до того момента, как на лицо не упадет свет фонарика.Измена в общих чертахВ июле арестовали бывшего журналиста газеты "Коммерсантъ" и нынешнего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по статье о государственной измене. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Однако из-за грифа "секретно" конкретных обвинений не могут услышать ни СМИ, ни адвокаты, ни сам Сафронов.Многие сразу вспомнили дело другого журналиста - Ивана Голунова, которого оговорили правоохранители, однако масштаб общественной поддержки на сей раз оказался более скромным. То ли из-за ковидных ограничений, то ли из-за туманности обвинений в его защиту выступили лишь бывшие коллеги по цеху.Вместо митингов и акций в стране поднялась волна дискуссий о недоработках в "шпионских статьях". Вопрос дошел даже до президента: обсуждения проходили на встрече с членами СПЧ. Владимир Путин согласился, что человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу, но госизменщиков назвал предателями своего народа, а предатели, по словам президента, должны нести суровое наказание.К слову, за госизмену суд в этом году арестовал нескольких ученых из регионов, а по статье о разглашении гостайны — YouTube-блогера, получившего известность благодаря репортажам с заброшенных объектов и подземных бункеров.Что касается Сафронова, судебные заседания по его делу проходят в закрытом режиме. В те редкие моменты, что удается застать зрителю, он обычно немногословен и обращается не к общественности или суду, а к девушке и маме: признается в любви на языке жестов и рисует им сердечки на обратной стороне судебных актов.За проведенное под стражей время Сафронов успел бросить курить, прочесть Достоевского и Фицджеральда и даже сменить прическу. Будет ли такой же плодотворной для Ивана зима, узнаем в начале марта, когда ожидается следующее заседание по продлению его ареста.Расплата за дизайнВ марте Мосгорсуд поставил точку в целой цепочке уголовных дел, возбужденных после перестрелки пятилетней давности в центре столицы.Суд на 12 лет отправил в колонию строгого режима экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, он лишился погон и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Вместе с ним на 10 лет на нары загремел бывший глава управления СК по ЦАО Алексей Крамаренко. Его подчинённому, уже осуждённому за взятки начальнику управления собственной безопасности Михаилу Максименко, суд увеличил срок до 14 лет. Кроме того, офицеры заплатят в казну государства около 650 миллионов рублей судебных штрафов на троих.Из-за того, что три тома уголовного дела были маркированы грифом "совершенно секретно", судья Сергей Гриднев зачитал только вводную и резолютивную часть приговора. Позже защита обнаружила в тексте ошибочно добавленный эпизод о сбыте наркотиков, который был скопирован из другого документа. Приговор был обжалован, строчку о наркотиках убрали, но назначенные сроки апелляционная инстанция признала его законными.Все началось в 2015 году, когда две девушки - владелица ресторана Elements Жанна Ким и дизайнер Фатима Масикова - не смогли договориться об оплате проекта дизайна ресторана. Это обернулось перестрелкой, в которой погибли два человека, а впоследствии - массовой посадкой силовиков и бандитов, в том числе криминального авторитета Шакро Молодого.Сделка с отягчающимиЗа делом "Нового величия" — неформального сообщества, которое суд счел экстремистским - общественность следила три года.Следствие утверждало, что компания из 10 молодых людей собиралась устроить революцию в стране и свергнуть власть. В доказательства правоохранители приводили показания секретного свидетеля Руслана Д., который вступил в "Новое величие", дабы разоблачить их преступные замыслы. Он рассказал, что встречи ребят — не простые дружеские посиделки, а настоящие политсобрания в специальном офисе, где они линчуют власть, печатают оппозиционные листовки, а иногда даже выезжают на тренировки по стрельбе и метанию "коктейлей Молотова".Ребята же утверждают, что секретный свидетель — внедренный спецслужбами провокатор, что именно он подавал идеи по созданию "экстремистского сообщества": арендовал за свой счет помещение, составил устав движения, уговаривал желающих покинуть группу в ней остаться.В итоге трое, в том числе и так называемый лидер движения Руслан Костыленков, получили реальные сроки от 6 до 7 лет, четверо, включая двух девушек, осуждены условно.Оставшиеся три фигуранта - сбежавший за границу из-под домашнего ареста; заключивший сделку со следствием и получивший свою "условку" еще весной 2019 года; Павел Ребровский. Последний, рассчитывая на условный срок, дал признательные показания. Услышав решение суда - 2,5 года колонии общего режима - он заявил о давлении следствия и забрал свои слова обратно. После года повторных разбирательств Ребровского приговорили уже к шести годам лишения свободы.Анна Павликова, которой на момент задержания не было восемнадцати, встретила совершеннолетие в СИЗО, а будучи под домашним арестом вышла замуж за Константина Котова, вышедшего из колонии, где отбывал наказание за нарушения на митингах, в середине декабря. В ожидании супруга девушка поступила в сельскохозяйственную академию им. Тимирязева - она планирует заниматься биотехнологиями.При обсуждении громких уголовных дел с правозащитниками Путин заметил, что на "Новое величие" можно "посмотреть еще раз". К слову, этим в ближайшее время займется Мосгорсуд, которому предстоит выяснить законность приговора.Мосгорсуд: смена эпохиВ этом году впервые за 20 лет сменился председатель Мосгорсуда. Ольга Егорова ушла в отставку, а в октябре на смену ей пришел бывший председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Егорова сохранила статус судьи, гарантии неприкосновенности и другие льготы.Накануне отставки президент наградил Егорову орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени за большой вклад в совершенствование правосудия в стране, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. За время ее председательства были построены комплекс зданий Мосгорсуда, который стал крупнейшим судом Европы, и новые здания районных судов. В зданиях судов установили системы аудио- и видеофиксации заседаний, дела переведены в электронный вид, налажено электронное взаимодействие между ведомствами.Она уже давно не заседала, но под ее руководством столичные суды рассмотрели множество резонансных историй, например, имевшие международный резонанс дела ЮКОСа и Магнитского, после которого некоторые судьи оказались под иностранными санкциями.Кокаиновое делоДело об "аргентинском кокаине" - перехвате спецслужбами России и Аргентины чемоданов с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории нашего посольства в Буэнос-Айресе - имело все шансы стать одним из самых резонансных разбирательств года, но этому помешала пандемия коронавируса. Сначала суд не мог отобрать присяжных, которые не приходили из-за карантинных мер. Затем дело передали по подсудности в другой суд, тот нашел присяжных и начал слушания.Заседания проходят без журналистов, так что большинство подробностей остаются за закрытыми дверями, а информация, которой делятся со СМИ адвокаты - например, что фигуранты не признают вину, - большого энтузиазма не вызывают.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/efremov-1588431184.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/serebrennikov--1576947700.html

https://ria.ru/20201217/furgal-1589699896.html

https://ria.ru/20201215/uilan-1589400368.html

https://ria.ru/20201217/zagovor-1589745720.html

https://ria.ru/20201217/safronov-1589759460.html

https://ria.ru/20191105/1560592402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575443874.html

https://ria.ru/20201208/egorova-1588227784.html

россия

цао

аргентина

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, россия, константин котов, новое величие, седьмая студия, цао, константин ярошенко, михаил ефремов, юкос, аргентина, буэнос-айрес (город), общество