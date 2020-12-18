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"Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
"Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
Определить тип цели, ее параметры, выяснить курс и национальную принадлежность — Минобороны испытывает в Черном море новейшую систему автоматического освещения... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:00
2020-12-18T08:00
rand
сергей рудской
виктор мураховский
военно-морские силы сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
пентагон
безопасность
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Определить тип цели, ее параметры, выяснить курс и национальную принадлежность — Минобороны испытывает в Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки "Стратегия". Эта разработка Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) позволит России значительно обезопасить южные рубежи и не допустить нарушения госграницы. "Стратегия" замыкает на себя все средства слежения, доступные Черноморскому флоту. О системе и ее возможностях — в материале РИА Новости.Море — как на ладониБольшинство современных систем морского контроля представляют собой, как правило, радиолокационные станции, завязанные в общую сеть и сканирующие море на много километров от береговой линии. Вся информация о передвижениях судов передается в единый центр, где и принимают решения. Например, о перехвате нарушителя. "Стратегия" тоже основана на принципе радиолокации, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Она автоматически в режиме реального времени определяет координаты всех кораблей и судов в зоне действия. Срисовывает так называемые сигнатуры — это индивидуальный портрет корабля в море, по которому узнают его тип и принадлежность. И, естественно, записывает основные параметры движения: курс, скорость. Насколько я знаю, аналогичная система развертывается и в Арктической зоне".По словам эксперта, "Стратегия" уникальна тем, что объединит в себе возможности всех без исключения РЛС, следящих за Черным морем, — как береговых, так и корабельных. А для наблюдения за отдаленными районами к ней можно подключать загоризонтные РЛС, сканирующие пространство в радиусе более тысячи километров. Ключевая особенность новой технологии — высокая автоматизация."Сегодня слежением за надводной обстановкой у нас занимаются специалисты так называемого Центра боевого управления флотов, — рассказывает Мураховский. — Это структура во многом еще советских времен. Операторы обрабатывают огромные объемы данных, часто вручную. Раньше так же было, к примеру, в ПВО, где имелась специальная должность — планшетист. Они маркерами наносили все изменения воздушной обстановки на экраны с прозрачной картой. Сейчас этим занимаются компьютеры. Вот и в новой системе большую часть рутины возьмет на себя автоматика".По заверениям разработчиков, "Стратегия" сможет использовать не только радиолокацию, но также спутниковые и наземные автоматические информационные системы, внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Кроме того, она будет в двухстороннем режиме взаимодействовать с техническими средствами и комплексами, от которых получает данные. Опыта в этой сфере у специалистов НИИДАР, очевидно, хватает — именно они создавали станции системы предупреждения ракетного нападения "Воронеж-ДМ", загоризонтные радары "Подсолнух", "Контейнер" и многие другие, принятые на вооружение.ЗачастилиВопрос контроля обстановки в Черном море для России отнюдь не праздный. В последние годы вымпела НАТО заходят сюда регулярно. В конце сентября начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что в 2020-м военные корабли Североатлантического альянса находились в Черном море на треть дольше, чем в 2019-м.Пик активности НАТО пришелся на июль, когда проводились учения Sea Breeze-2020. В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, более 25 кораблей, а также авиация."До 40 процентов этих кораблей — носители высокоточного оружия большой дальности, — уточнил Рудской. — В частности, в Черное море неоднократно заходил эсминец ВМС США Roosvelt, способный нести до 90 крылатых ракет Tomahawk".По сути, единственное, что удерживает ВМС НАТО от постоянного маневрирования в Черном море, — это конвенция Монтре, подписанная в 1936-м. Соглашение определяет статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в акватории военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Кроме того, конвенция предусматривает, что одновременно в Черном море могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн. Больше всего иностранные ВМС интересует, конечно же, Крым. Корабли западных стран неоднократно приближались к полуострову, самолеты-разведчики и беспилотники совершают регулярные облеты границ воздушного пространства России. Альянс старается определить расположение военных объектов в Крыму, а также понять, на каких частотах работают связь, навигация и системы радиоэлектронной борьбы. Преимущество в регионеСША и их союзники не скрывают, что их остро беспокоят военные возможности России в Черном море.В декабре американский стратегический исследовательский центр RAND даже смоделировал противостояние Черноморского флота и ВМС стран НАТО в регионе, создав что-то вроде настольной игры. Выяснилось, что в этой акватории Россия одолеет любую коалицию, даже если США будут действовать совместно с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.Москве действительно есть чем ответить на агрессию — развернутые в регионе силы ВМФ регулярно пополняются новыми кораблями и подводными лодками с мощными ударными комплексами.Кроме того, в самом Крыму, который часто называют "сухопутным авианосцем", разместилась внушительная армейская группировка, оснащенная самыми современными средствами ПВО и противокорабельными ракетными комплексами, способными поражать морские цели на значительном удалении от побережья. Они мобильны и могут быстро менять позицию, что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Американские аналитики пришли к выводу, что Россия удержит под контролем Черное море, даже не вступая в вооруженный конфликт со странами НАТО. Для этого у Москвы есть внушительный арсенал нелетальных средств. К ним эксперты RAND относят психологические атаки, кибернетические операции, информационные удары, а также радиоэлектронную борьбу.
https://ria.ru/20201217/nablyudenie-1589610492.html
https://ria.ru/20201127/korabl-1586562871.html
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rand, сергей рудской, виктор мураховский, военно-морские силы сша, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, пентагон, безопасность

"Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море

08:00 18.12.2020
 
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Chris Cavagnaro / Американский эсминец USS McCampbell
Американский эсминец USS McCampbell - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Chris Cavagnaro /
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Определить тип цели, ее параметры, выяснить курс и национальную принадлежность — Минобороны испытывает в Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки "Стратегия". Эта разработка Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) позволит России значительно обезопасить южные рубежи и не допустить нарушения госграницы. "Стратегия" замыкает на себя все средства слежения, доступные Черноморскому флоту. О системе и ее возможностях — в материале РИА Новости.

Море — как на ладони

Большинство современных систем морского контроля представляют собой, как правило, радиолокационные станции, завязанные в общую сеть и сканирующие море на много километров от береговой линии. Вся информация о передвижениях судов передается в единый центр, где и принимают решения. Например, о перехвате нарушителя.
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"Стратегия" тоже основана на принципе радиолокации, — объясняет РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Она автоматически в режиме реального времени определяет координаты всех кораблей и судов в зоне действия. Срисовывает так называемые сигнатуры — это индивидуальный портрет корабля в море, по которому узнают его тип и принадлежность. И, естественно, записывает основные параметры движения: курс, скорость. Насколько я знаю, аналогичная система развертывается и в Арктической зоне".
По словам эксперта, "Стратегия" уникальна тем, что объединит в себе возможности всех без исключения РЛС, следящих за Черным морем, — как береговых, так и корабельных. А для наблюдения за отдаленными районами к ней можно подключать загоризонтные РЛС, сканирующие пространство в радиусе более тысячи километров. Ключевая особенность новой технологии — высокая автоматизация.
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
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Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
"Сегодня слежением за надводной обстановкой у нас занимаются специалисты так называемого Центра боевого управления флотов, — рассказывает Мураховский. — Это структура во многом еще советских времен. Операторы обрабатывают огромные объемы данных, часто вручную. Раньше так же было, к примеру, в ПВО, где имелась специальная должность — планшетист. Они маркерами наносили все изменения воздушной обстановки на экраны с прозрачной картой. Сейчас этим занимаются компьютеры. Вот и в новой системе большую часть рутины возьмет на себя автоматика".
По заверениям разработчиков, "Стратегия" сможет использовать не только радиолокацию, но также спутниковые и наземные автоматические информационные системы, внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Кроме того, она будет в двухстороннем режиме взаимодействовать с техническими средствами и комплексами, от которых получает данные.
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Опыта в этой сфере у специалистов НИИДАР, очевидно, хватает — именно они создавали станции системы предупреждения ракетного нападения "Воронеж-ДМ", загоризонтные радары "Подсолнух", "Контейнер" и многие другие, принятые на вооружение.

Зачастили

Вопрос контроля обстановки в Черном море для России отнюдь не праздный. В последние годы вымпела НАТО заходят сюда регулярно. В конце сентября начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что в 2020-м военные корабли Североатлантического альянса находились в Черном море на треть дольше, чем в 2019-м.
Пик активности НАТО пришелся на июль, когда проводились учения Sea Breeze-2020. В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих из США, Украины, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции, более 25 кораблей, а также авиация.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
Военнослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Военнослужащие армии Украины отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море
"До 40 процентов этих кораблей — носители высокоточного оружия большой дальности, — уточнил Рудской. — В частности, в Черное море неоднократно заходил эсминец ВМС США Roosvelt, способный нести до 90 крылатых ракет Tomahawk".
По сути, единственное, что удерживает ВМС НАТО от постоянного маневрирования в Черном море, — это конвенция Монтре, подписанная в 1936-м. Соглашение определяет статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в акватории военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Кроме того, конвенция предусматривает, что одновременно в Черном море могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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Больше всего иностранные ВМС интересует, конечно же, Крым. Корабли западных стран неоднократно приближались к полуострову, самолеты-разведчики и беспилотники совершают регулярные облеты границ воздушного пространства России. Альянс старается определить расположение военных объектов в Крыму, а также понять, на каких частотах работают связь, навигация и системы радиоэлектронной борьбы.

Преимущество в регионе

США и их союзники не скрывают, что их остро беспокоят военные возможности России в Черном море.
В декабре американский стратегический исследовательский центр RAND даже смоделировал противостояние Черноморского флота и ВМС стран НАТО в регионе, создав что-то вроде настольной игры. Выяснилось, что в этой акватории Россия одолеет любую коалицию, даже если США будут действовать совместно с Болгарией, Румынией, Турцией, Украиной и Грузией.
© РИА Новости / Василий БатановКорабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Москве действительно есть чем ответить на агрессию — развернутые в регионе силы ВМФ регулярно пополняются новыми кораблями и подводными лодками с мощными ударными комплексами.
Кроме того, в самом Крыму, который часто называют "сухопутным авианосцем", разместилась внушительная армейская группировка, оснащенная самыми современными средствами ПВО и противокорабельными ракетными комплексами, способными поражать морские цели на значительном удалении от побережья. Они мобильны и могут быстро менять позицию, что затрудняет их обнаружение и уничтожение.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бастион"
Береговой ракетный комплекс Бастион - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бастион"
Американские аналитики пришли к выводу, что Россия удержит под контролем Черное море, даже не вступая в вооруженный конфликт со странами НАТО. Для этого у Москвы есть внушительный арсенал нелетальных средств. К ним эксперты RAND относят психологические атаки, кибернетические операции, информационные удары, а также радиоэлектронную борьбу.
 
RANDСергей РудскойВиктор МураховскийВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОПентагонБезопасность
 
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