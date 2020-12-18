https://ria.ru/20201218/strakh-1589828093.html

"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО

"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО

Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T06:29

2020-12-18T06:29

2020-12-18T07:39

новое оружие россии

россия

пво вс россии

вооруженные силы рф

зрк с-300

с-400 «триумф»

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

саудовская аравия

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"Главный страх НАТО?" В США оценили российскую систему ПРО

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400.Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих российских ЗРК "главным страхом НАТО".NI отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.

https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html

https://ria.ru/20201208/bezopasnost-1588238589.html

россия

саудовская аравия

вьетнам

ирак

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пво вс россии, вооруженные силы рф, зрк с-300, с-400 «триумф», министерство обороны рф (минобороны рф), нато, саудовская аравия, вьетнам, ирак, сша, в мире