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Новое оружие России
https://ria.ru/20201218/strakh-1589828093.html
"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T06:29
2020-12-18T07:39
новое оружие россии
россия
пво вс россии
вооруженные силы рф
зрк с-300
с-400 «триумф»
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
саудовская аравия
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"Главный страх НАТО?" В США оценили российскую систему ПРО
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400.Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих российских ЗРК "главным страхом НАТО".NI отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.
https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html
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россия
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россия, пво вс россии, вооруженные силы рф, зрк с-300, с-400 «триумф», министерство обороны рф (минобороны рф), нато, саудовская аравия, вьетнам, ирак, сша, в мире

"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО

06:29 18.12.2020 (обновлено: 07:39 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Издание озаглавило статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих российских ЗРК "главным страхом НАТО".
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Вчера, 03:13Новое оружие России
NI назвал "старое" российское оружие, способное "уничтожить мир"
NI отмечает, что С-400 многократно превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям. Согласно материалу издания, С-300 — это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.
С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов, объясняет автор материала.
Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Как указывает издание, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам Катар и Саудовская Аравия в последние годы также проявили интерес к покупке системы ПРО.
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8 декабря, 16:06
NI назвал возможные причины вооруженного конфликта между Россией и НАТО
 
Новое оружие РоссииРоссияПВО ВС РоссииВооруженные силы РФЗРК С-300С-400 «Триумф»Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОСаудовская АравияВьетнамИракСШАВ мире
 
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