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Киев назначил адвокатов Сталину и Берии
Киев назначил адвокатов Сталину и Берии
Центр правовой помощи в Киеве назначил защитников советскому вождю Иосифу Сталину и народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о депортации РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T20:29
2020-12-18T21:14
андрей доманский
средняя азия
лаврентий берия
иосиф сталин (джугашвили)
ссср
киев
украина
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КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Центр правовой помощи в Киеве назначил защитников советскому вождю Иосифу Сталину и народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о депортации крымских татар, заявил РИА Новости адвокат Сталина Андрей Доманский в пятницу.Украинская прокуратура в 2017 году объявила официальное подозрение Сталину и Берии в причастности к депортации крымских татар. В прокуратуре отметили, что в декабре 2015 года начато расследование по уголовному производству по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР."Моим подзащитным является Иосиф Виссарионович Сталин. Я назначен на основании регионального центра бесплатной правовой помощи по городу Киев. По статье, которая ему инкриминируется, предусмотрено обязательное участие защитника… Досудебное расследование продолжается, уже с участием защитников", - заявил Доманский.По его словам, также адвокаты были назначены всем подозреваемым по делу, в том числе Берии. Доманский допустил, что досудебное расследование дела будет завершено в ближайшее время и материалы будут направлены на рассмотрение в суд."Сначала некоторые (защитники – ред.) воспринимали это, может быть, как определенную шутку, но мы понимаем, что это не шутка, это реальное уголовное дело. В данном случае никто из коллег не будет относиться к этому делу, как к шуточному, каждый будет выполнять возложенные на него обязанности защитника", - добавил адвокат.День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно проходит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих полуостров. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.
https://ria.ru/20191114/1560881799.html
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андрей доманский, средняя азия, лаврентий берия, иосиф сталин (джугашвили), ссср, киев, украина

Киев назначил адвокатов Сталину и Берии

20:29 18.12.2020 (обновлено: 21:14 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Федор КисловГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Федор Кислов
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КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Центр правовой помощи в Киеве назначил защитников советскому вождю Иосифу Сталину и народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о депортации крымских татар, заявил РИА Новости адвокат Сталина Андрей Доманский в пятницу.
Украинская прокуратура в 2017 году объявила официальное подозрение Сталину и Берии в причастности к депортации крымских татар. В прокуратуре отметили, что в декабре 2015 года начато расследование по уголовному производству по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.
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"Моим подзащитным является Иосиф Виссарионович Сталин. Я назначен на основании регионального центра бесплатной правовой помощи по городу Киев. По статье, которая ему инкриминируется, предусмотрено обязательное участие защитника… Досудебное расследование продолжается, уже с участием защитников", - заявил Доманский.
По его словам, также адвокаты были назначены всем подозреваемым по делу, в том числе Берии. Доманский допустил, что досудебное расследование дела будет завершено в ближайшее время и материалы будут направлены на рассмотрение в суд.
"Сначала некоторые (защитники – ред.) воспринимали это, может быть, как определенную шутку, но мы понимаем, что это не шутка, это реальное уголовное дело. В данном случае никто из коллег не будет относиться к этому делу, как к шуточному, каждый будет выполнять возложенные на него обязанности защитника", - добавил адвокат.
День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно проходит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих полуостров. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.
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