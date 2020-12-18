https://ria.ru/20201218/ssha-1589989255.html

США обвинили россиянина Сабирова в незаконном экспорте технологий

США обвинили россиянина Сабирова в незаконном экспорте технологий

США обвинили россиянина Ильяса Сабирова и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T23:03

2020-12-18T23:03

2020-12-18T23:43

министерство торговли сша

россия

сша

болгария

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США обвинили россиянина Ильяса Сабирова и двух граждан Болгарии в незаконном экспорте технологий в Россию, сообщил американский Минюст.Ранее Министерство торговли США опубликовало черный список физических и юридических лиц, якобы угрожающих национальным интересам и безопасности США. Туда попали российские компании "Космос Комплект" и "Совтест Комп", а также Ильяс Сабиров.По данным Минюста, 48-летнего Сабирова подозревают в сговоре с двумя болгарскими гражданами с целью экспорта из США в Россию продукции, которая не может вывозиться без спецразрешения.Согласно обвинительному заключению, Сабиров руководит компаниями "Космос Комплект" и "Совтест Комп", которые, в свою очередь, контролируют зарегистрированную в Болгарии фирму Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG). Как утверждает Минюст, через нее и велись незаконные транзакции.

https://ria.ru/20201117/tyurin-1584923588.html

россия

сша

болгария

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министерство торговли сша, россия, сша, болгария