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США ввели санкции против крупнейшего производителя полупроводников КНР
США ввели санкции против крупнейшего производителя полупроводников КНР
США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:26
2020-12-18T15:26
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), говорится на сайте американского министерства торговли."Мы не позволим современным американским технологиям помогать строить вооруженные силы все более агрессивного оппонента", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Уилбура Росса.Внесение в этот список означает, что американские поставщики технологий должны будут получать специальные разрешения на поставки этой компании. Кроме того, по умолчанию будет отказано в выдаче разрешений на поставки товаров для производства полупроводников толщиной 10 и менее нанометров, говорится в документе.Недовольство США вызывает то, что эта компания тесно связана с оборонным промышленным комплексом Китая.Кроме того, в список внесены более 60 других организаций, которые, по мнению американской стороны, представляют угрозу национальной безопасности США.В начале декабря аналогичные ограничения в отношении SMIC были введены по линии Пентагона.SMIC была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, а представительства – в США, Японии, Италии, Гонконге и на Тайване.
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министерство обороны сша, тайвань, сша, в мире

США ввели санкции против крупнейшего производителя полупроводников КНР

15:26 18.12.2020
 
© REUTERS / Erin ScottБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), говорится на сайте американского министерства торговли.
"Мы не позволим современным американским технологиям помогать строить вооруженные силы все более агрессивного оппонента", - приводятся в пресс-релизе слова главы ведомства Уилбура Росса.
Внесение в этот список означает, что американские поставщики технологий должны будут получать специальные разрешения на поставки этой компании. Кроме того, по умолчанию будет отказано в выдаче разрешений на поставки товаров для производства полупроводников толщиной 10 и менее нанометров, говорится в документе.
Недовольство США вызывает то, что эта компания тесно связана с оборонным промышленным комплексом Китая.
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Кроме того, в список внесены более 60 других организаций, которые, по мнению американской стороны, представляют угрозу национальной безопасности США.
В начале декабря аналогичные ограничения в отношении SMIC были введены по линии Пентагона.
SMIC была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае, а представительства – в США, Японии, Италии, Гонконге и на Тайване.
 
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