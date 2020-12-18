https://ria.ru/20201218/sovfed-1589847836.html

В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать ОИ российским властям

В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать ОИ российским властям

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту РФ и правительству посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:32

2020-12-18T10:32

2020-12-18T10:32

спортивный арбитражный суд (cas)

всемирное антидопинговое агентство (wada)

русада

валерий рязанский

олимпийские игры

спорт

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту РФ и правительству посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух лет является политической атакой на страну, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский."Это, конечно, политическая атака на Россию", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что "по логике западных оппонентов", за все, что происходит в России, несет ответственность ее руководство. Однако такая позиция политизирована, подчеркнул он."Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности", - заявил Рязанский.Он также отметил, что вокруг России идет волнообразное движение - "наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают". Видимо такая тактика: "кусать" Россию со всех сторон, подчеркнул сенатор.CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено. Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.

https://rsport.ria.ru/20191209/1562154948.html

https://ria.ru/20201218/putin-1589847587.html

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спортивный арбитражный суд (cas), всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, валерий рязанский, олимпийские игры, спорт