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В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать ОИ российским властям
В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать ОИ российским властям
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту РФ и правительству посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:32
2020-12-18T10:32
спортивный арбитражный суд (cas)
всемирное антидопинговое агентство (wada)
русада
валерий рязанский
олимпийские игры
спорт
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту РФ и правительству посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух лет является политической атакой на страну, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский."Это, конечно, политическая атака на Россию", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что "по логике западных оппонентов", за все, что происходит в России, несет ответственность ее руководство. Однако такая позиция политизирована, подчеркнул он."Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности", - заявил Рязанский.Он также отметил, что вокруг России идет волнообразное движение - "наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают". Видимо такая тактика: "кусать" Россию со всех сторон, подчеркнул сенатор.CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено. Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.
https://rsport.ria.ru/20191209/1562154948.html
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спортивный арбитражный суд (cas), всемирное антидопинговое агентство (wada), русада, валерий рязанский, олимпийские игры, спорт

В Совфеде прокомментировали запрет CAS посещать ОИ российским властям

10:32 18.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете президенту РФ и правительству посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира в течение двух лет является политической атакой на страну, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Это, конечно, политическая атака на Россию", - сказал парламентарий.
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Российским официальным лицам запрещено посещать ОИ в течение 4 лет
Он подчеркнул, что "по логике западных оппонентов", за все, что происходит в России, несет ответственность ее руководство. Однако такая позиция политизирована, подчеркнул он.
"Решение CAS нужно обсуждать на всех международных парламентских площадках, привлекать внимание к его политизированности", - заявил Рязанский.
Он также отметил, что вокруг России идет волнообразное движение - "наказывают, затем немного отпускают, потом вновь наказывают". Видимо такая тактика: "кусать" Россию со всех сторон, подчеркнул сенатор.
CAS 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено. Другие пункты решения CAS включают запрет на подачу заявок на проведение основных турниров, недопуск представителей российской власти на Олимпийские и Паралимпийские игры, штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны судебных разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.
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Спортивный арбитражный суд (CAS)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАВалерий РязанскийОлимпийские игрыСпорт
 
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