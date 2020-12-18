https://ria.ru/20201218/soveschanie-1589935941.html

Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта

Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:48

2020-12-18T16:48

2020-12-18T20:38

валерий герасимов

совет безопасности рф

владимир путин

технологии

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира, выступить с докладом по этой теме глава государства попросил начальника генштаба ВС."Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин в начале встречи с членами СБ."Сообщение на этот счет сделает начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Васильевич", - обратился президент к главе Генштаба.

https://ria.ru/20191106/1560613745.html

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валерий герасимов, совет безопасности рф, владимир путин, технологии, безопасность