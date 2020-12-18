https://ria.ru/20201218/soveschanie-1589935941.html
Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта
Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:48
2020-12-18T16:48
2020-12-18T20:38
валерий герасимов
совет безопасности рф
владимир путин
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587732923_0:93:3242:1916_1920x0_80_0_0_06e6f1201a6a5b53855c9a4ec97a85fc.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира, выступить с докладом по этой теме глава государства попросил начальника генштаба ВС."Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин в начале встречи с членами СБ."Сообщение на этот счет сделает начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Васильевич", - обратился президент к главе Генштаба.
https://ria.ru/20191106/1560613745.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587732923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5329e94d14714714efb4ac288ce9efe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий герасимов, совет безопасности рф, владимир путин, технологии, безопасность