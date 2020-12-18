Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/soveschanie-1589935941.html
Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта
Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:48
2020-12-18T20:38
валерий герасимов
совет безопасности рф
владимир путин
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587732923_0:93:3242:1916_1920x0_80_0_0_06e6f1201a6a5b53855c9a4ec97a85fc.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира, выступить с докладом по этой теме глава государства попросил начальника генштаба ВС."Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин в начале встречи с членами СБ."Сообщение на этот счет сделает начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Васильевич", - обратился президент к главе Генштаба.
https://ria.ru/20191106/1560613745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587732923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5329e94d14714714efb4ac288ce9efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий герасимов, совет безопасности рф, владимир путин, технологии, безопасность

Путин обсудил с Совбезом борьбу с угрозами от искусственного интеллекта

16:48 18.12.2020 (обновлено: 20:38 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсуждает нейтрализацию угроз национальной безопасности, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира, выступить с докладом по этой теме глава государства попросил начальника генштаба ВС.
"Мы с вами сегодня проводим очередное совещание постоянных членов Совета безопасности России и поговорим на очень важную, очень чувствительную тему. Речь пойдет о нейтрализации угроз национальной безопасности нашей страны, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира", - сказал Путин в начале встречи с членами СБ.
"Сообщение на этот счет сделает начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пожалуйста, Валерий Васильевич", - обратился президент к главе Генштаба.
Робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 00:27
Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ
 
Валерий ГерасимовСовет Безопасности РФВладимир ПутинТехнологииБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния