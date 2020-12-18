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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/sobyanin-1589981540.html
Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса
Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:19
2020-12-18T21:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса."Прививался ещё тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того, чтобы понять насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".Вместе с тем мэр добавил, что температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, потому что у них высокая степень иммунитета.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

21:19 18.12.2020 (обновлено: 21:29 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса.
"Прививался ещё тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того, чтобы понять насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Вместе с тем мэр добавил, что температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, потому что у них высокая степень иммунитета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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