https://ria.ru/20201218/sobyanin-1589981540.html

Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:19

2020-12-18T21:19

2020-12-18T21:29

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коронавирус в россии

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коронавирусы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса."Прививался ещё тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того, чтобы понять насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".Вместе с тем мэр добавил, что температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, потому что у них высокая степень иммунитета.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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