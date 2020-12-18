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Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса
Собянин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:19
2020-12-18T21:19
2020-12-18T21:29
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса."Прививался ещё тогда, когда вакцинация проходила исследование, для того, чтобы понять насколько это эффективно. Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры", — сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".Вместе с тем мэр добавил, что температура после вакцинации наблюдается у молодых людей, потому что у них высокая степень иммунитета.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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