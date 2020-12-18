https://ria.ru/20201218/sobaki-1589907779.html
В Саратове завели дело на чиновников после 53 нападений бродячих собак
В Саратове завели дело на чиновников после 53 нападений бродячих собак
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии из-за более чем 50 нападений бродячих собак на людей в городе с начала нынешнего... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:57
2020-12-18T14:57
2020-12-18T14:57
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии из-за более чем 50 нападений бродячих собак на людей в городе с начала нынешнего года, сообщило областное управление СК РФ.По данным следствия, в нарушение законодательства городские чиновники не организовали должным образом отлов, транспортировку и содержание безнадзорных собак, хотя популяция бродячих животных выросла, они стали вести себя агрессивно и нападать на людей."…Вследствие недобросовестного отношения к службе за 2020 год на территории города Саратова зарегистрировано 53 случая нападения безнадзорных собак на граждан, из которых восемь нападений на детей, повлекших обращения граждан в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по статье "халатность". Фигурантам дела грозит до трех месяцев ареста.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости.
Следователи в Саратове
возбудили уголовное дело о халатности чиновников мэрии из-за более чем 50 нападений бродячих собак на людей в городе с начала нынешнего года, сообщило областное управление СК
РФ.
По данным следствия, в нарушение законодательства городские чиновники не организовали должным образом отлов, транспортировку и содержание безнадзорных собак, хотя популяция бродячих животных выросла, они стали вести себя агрессивно и нападать на людей.
"…Вследствие недобросовестного отношения к службе за 2020 год на территории города Саратова зарегистрировано 53 случая нападения безнадзорных собак на граждан, из которых восемь нападений на детей, повлекших обращения граждан в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "халатность". Фигурантам дела грозит до трех месяцев ареста.